Porto é eleito o principal destino de viagem dos portugueses em 2024, revela pesquisa 

No mais novo levantamento da Preply, o distrito levou os títulos nacionais de melhor gastronomia, receptividade, infraestrutura e atrações turísticas; confira.

“Afinal, quais os seus maiores planos de viagem para o ano de 2024?”. Em seu mais recente levantamento, essa foi uma das principais perguntas feitas pela Preply a centenas de portugueses de todo o país, que revelaram à plataforma de idiomas: visitar o distrito de Porto, meta de 4 em cada 10 entrevistados — e que divide o pódio dos destinos mais desejados com Aveiro, Lisboa e Faro.

A escolha, nesse sentido, não é algo que vem apenas pela popularidade da região. Isso porque, na opinião dos respondentes, estamos falando do distrito não apenas com os melhores anfitriões de Portugal, mas aquele onde os turistas encontram as melhores atrações, gastronomia e infraestrutura nacional, títulos dados pelos portugueses ao longo do estudo.

Para desvendar o planejamento da população para o ano que se inicia, na última semana, a especialista no ensino de línguas solicitou que pessoas de todas as partes do país compartilhassem que locais pretendem visitar ao longo dos próximos meses, dentro e fora de Portugal. Além de elegerem os melhores destinos em quatro categorias distintas, quem participou da pesquisa ainda pôde contar um pouco de seus desafios de viagem mais comuns, sobretudo no que se refere à comunicação durante passeios turísticos internacionais.

Principais conclusões

Cerca de 7 em cada 10 portugueses pretendem viajar em 2024 para se divertir e conhecer novas culturas;

Dentro do país, os destinos dos sonhos para o novo ano são Porto (37%), Aveiro (29%) e Lisboa (27,2%);

Já internacionalmente, os países “queridinhos” para uma viagem são a Itália (44%), Grécia (31,6%) e Estados Unidos (31,4%);

Além de Porto, os distritos de Faro, Braga e Lisboa também foram reconhecidos como algumas das melhores atrações, acolhimento, gastronomia e acessibilidade de Portugal.

De Porto a Vila Real: estes são os destinos dos sonhos dos portugueses para 2024

Se comparados os diversos distritos portugueses, quando o assunto é conhecer ou visitar outros lugares, poucos parecem ser aqueles que têm um apelo tão grande quanto Porto.

À frente de destinos como Lisboa e Braga, a região, já eleita o “Melhor Destino de Cidade do Mundo” pela World Travel Awards há dois anos, dessa vez se revelou um desejo compartilhado por 37% dos entrevistados pela plataforma, pessoas que, pelo visto, mal podem esperar para passear pelo centro histórico e visitar alguns de seus monumentos, como o Palácio de Cristal e o Palácio da Bolsa.

Não é somente a cidade costeira, de toda forma, aquela que certamente atrairá a atenção da população nos próximos doze meses. Afinal, como demonstram as respostas à Preply, o top 5 destinos mais buscados ainda englobam regiões como Aveiro (29%), além dos 27,2% respondentes interessados em passar um tempo em Lisboa, Faro e Braga.

Ora, mas por que motivos estes seriam os distritos mais populares entre os portugueses em 2024?

A explicação, conforme indicam os entrevistados, parece decorrer da junção de quatro fatores que se complementam… e aqueles nos quais os destinos acima se sairiam mais do que bem: experiências gastronômicas, infraestrutura e acessibilidade, bons anfitriões e atrações diversas — requisitos levados em conta por viajantes praticamente em qualquer lugar do mundo.

Cabe enfatizar que, embora Porto tenha levado o título principal na maioria dos critérios em questão, o que comprova a força do distrito como um bom lugar para se ter em vista, outros dois também foram reconhecidos como alguns dos melhores destinos em frentes distintas.

De acordo com os entrevistados, por exemplo, Lisboa (top 1 em infraestrutura e acessibilidade) é a segunda região que melhor se garante em relação às atrações turísticas (60,6%) e gastronomia (28,4%), ao passo que Braga (25,6%) possuiria os segundo melhores anfitriões de Portugal. Você concorda?

Itália, Grécia e EUA lideram o ranking de países dos sonhos este ano

À primeira vista, não é equivocado dizer que os dois países mais desejados pelos portugueses guardam muitas similaridades com Porto, o destino nacional favorito da população: a forte tradição culinária, certa arquitetura encantadora e uma rica herança histórica e cultural, que se reflete em seus muitos monumentos, museus e festivais.

Afinal, quando colocados lado a lado, talvez já não seja uma surpresa tão grande afirmar que a Itália (44%) e a Grécia (31,6%) são os grandes países “queridinhos” dos entrevistados pela Preply, que disseram já estar se planejando ou que ao menos gostariam de visitá-los ainda em 2024.

Trata-se, de certo modo, de países não apenas distantes como bastante diferentes daquele que foi o terceiro mais apontado como meta da vez pelos respondentes: os Estados Unidos (31,4%), um clássico sobretudo entre quem sempre teve o sonho de visitar atrações como a Disney World, na Flórida, ou a Times Square, verdadeiro símbolo de Nova York.

Lidando com a barreira da língua

Bem, mas se os portugueses pretendem de fato visitar outros países, isso significa que eles provavelmente terão de interagir com estrangeiros, certo?

Com isso em mente, enquanto uma plataforma de idiomas, uma das curiosidades desvendadas na pesquisa da Preply girou em torno de como a população de Portugal costuma se virar durante suas interações em diferentes línguas, principalmente no que diz respeito aos possíveis desafios envolvendo a barreira linguística.

Mesmo afirmando que a o fator linguístico não é um problema tão grande — visto que, numa escala de 0 (nenhum) a 10 (muito), os entrevistados pontuaram a própria preocupação com o assunto com nota 5 (ou médio) —, boa parte dos respondentes reconheceu que, sim, nem todas as conversas com pessoas de fora são tão simples quanto parecem.

Diversas seriam as dificuldades mais comuns, aliás, englobando desde acompanhar o ritmo da fala (45%) e entender gírias específicas e expressões locais (44,6%) até superar o nervosismo e ansiedade (25,6%), dois dos grandes vilões na hora do bate-papo.

Já as formas de evitar o sufoco, como afirmam os entrevistados, não seriam muito segredo: caprichar no inglês (62,8%), se guiar por meio de dicionários e apps de tradução (54,4%), consumir conteúdos na língua do destino antes da viagem (30,6%) e, claro, confiar na linguagem não verbal (24%), apostando nos olhares e gestos para se fazer entender.

“Em primeiro lugar, é fundamental lembrar que os falantes nativos normalmente admiram e respeitam as tentativas de falar a sua língua, muitas vezes respondendo positivamente e oferecendo incentivo”, comenta Sylvia Johnson, líder de Metodologia da Preply. “Adotar uma mentalidade de curiosidade e mente aberta, em vez de medo, pode transformar qualquer ansiedade que você possa ter como falante não nativo em uma sensação de aventura e oportunidade de praticar suas habilidades no idioma.”

Metodologia

Entre 11 e 12 de janeiro, 500 portugueses conectados à internet foram entrevistados no intuito de compreender um pouco mais sobre suas viagens dos sonhos em 2024, bem como a comunicação durante uma viagem internacional.

Para isso, os internautas responderam a 10 diferentes questões, cada qual envolvendo uma dimensão do assunto — dos destinos favoritos dentro e fora de Portugal aos problemas enfrentados ao longo de um bate-papo em outro idioma. A organização das respostas possibilitou a criação de diferentes rankings, onde é possível conferir o percentual de cada alternativa apontada pelos entrevistados.

