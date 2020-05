Hoje é dia 4 de maio, Margaret Thatcher torna-se na primeira líder do governo britânico Por

Margaret Thatcher foi eleita a 4 de maio de 1979, tornando-se na primeira mulher chefe do governo em Inglaterra, cargo que ocupou até 1990.

Após a vitória eleitoral dos conservadores, Margaret Thatcher faz história na Democracia britânica, ao ser eleita para a liderança do governo, tornando-se na primeira mulher a ocupar o cargo.

Formada em ciências químicas na Universidade de Oxford, sentiu um impulso pela política. A sua carreira começa 20 anos antes de morar no número 10 de Downing Street, quando nas eleições gerais de 1959 é eleita parlamentar pela região de Finchley. Foi secretária do Departamento de Educação e Habilidades do governo Edward Heath, em 1970.

Margaret Hilda Thatcher – que nasceu em Lincolnshire, a 13 de outubro de 1925 – viria a ser chamada à liderança do Partido Conservador. Passou a ser a primeira mulher na chefia de um grande partido britânico em 1975. Quatro anos mais tarde, convence o eleitorado e vence as eleições.

Herda a missão de inverter o declínio económico inglês. Aplicou políticas que defendiam a desregulamentação do setor financeiro, na flexibilização do mercado laboral e na privatização das empresas estatais pouco eficientes.

Thatcher lutou contra a perda de popularidade, quando teve de lidar com a crise do petróleo, no ano em que foi eleita. Mas dois factos contribuíram para se erguer: a recuperação económica e a vitória na Guerra das Falklands.

Viria a ser reeleita, em 1983, um ano antes de ter sobrevivido a um atentado, numa altura em que critica a União Soviética e leva a cabo uma forte oposição aos sindicatos. A forma como superou estes obstáculos custou-lhe uma alcunha: a ‘Dama de Ferro’.

Margaret Thatcher conseguiu ser reeleita para o terceiro mandato, em 1987, mas sua impopular visão crítica à criação da União Europeia custou-lhe o apoio do seu próprio partido. Renuncia aos cargos de primeira-ministra e de líder do Partido Conservador em 1990.

Hoje, assinala-se a data de eleição de Thatcher para a chefia governo, mas a 4 de maio há outros factos históricos que importa salientar.

Em 1675, o Observatório de Greenwich é criado, durante o reinado de Carlos II da Inglaterra. Já em 1988, cientistas norte-americanos obtêm a primeira vacina contra a raiva.

E em 1994, neste dia, o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e o líder da OLP, Yasser Arafat, assinam um acordo de paz sobre a autonomia palestina.

Nasceram neste dia Henrique I, rei da França (1008), Richard Graves, escritor inglês (1715), Thomas Lawrence, pintor inglês (1769), François Gérard, pintor francês (1770) William Prescott, historiador norte-americano (1796), Alice Liddell, inspiradora do livro ‘Alice no País das Maravilhas’ (1852), Pia Zadora, atriz norte-americana (1954), e David Guterson, autor norte-americano (1956).

Morreram a 4 de maio Eduardo, Príncipe de Gales (1471) Joaquim Nunes Claro, médico e escritor português (1949), Maurice Merleau-Ponty, filósofo francês (1961), Vasco Granja, apresentador de televisão português (2009), e Jackie Cooper, ator, realizador e produtor norte-americano (2011).