Nas Notícias Os problemas do sono. Como recuperar de uma noite mal dormida? Por

Antes de mais: dormir bem é essencial para a saúde e os problemas do sono devem suscitar cuidados. Mas, como recuperar de uma noite mal dormida?

Já todos passámos por uma noite mal dormida, com problemas do sono, acordando no dia seguinte com mau humor, sonolência e natural cansaço.

Mesmo quando se consegue uma boa rotina de sono, pode acontecer termos uma noite diferente, provocando dificuldades no dia seguinte. Mas é possível minorar esses ‘estragos’.

Saiba como recuperar de uma noite mal dormida, com algumas dicas que o vão ajudar.

Diga ‘olá’ ao sol

Quando se dorme mal, custa ‘apanhar’ com o sol logo pela manhã. No entanto, a exposição solar é fundamental para uma melhor recuperação após uma noite mal dormida.

Isto porque essa exposição diminui a produção de melatonina, a substância produzida para induzir o sono.

A cafeína não corrige os problemas do sono

A tendência de quem dorme mal é atacar o problema logo de manhã com um bom café, para despertar.

Mas, a cafeína não ajuda o organismo a recuperar das sequelas da falta de descanso, bem pelo contrário, pois vai aumentar a ansiedade.

Não tem de abdicar do seu café (ou de produtos com cafeína), mas opte por um consumo mais moderado e tenha cuidado com o excesso de café.

Aposte nas pausas

A vontade é de continuarmos a dormir, quanto temos um dia inteiro pela frente, com obrigações e deveres a cumprir.

Sempre que possível, tire uns minutos para fazer uma pausa e, se for possível, faça mesmo uma sesta.

Em alternativa, procure dar pequenas caminhadas, para se manter desperto e rebater os efeitos do sono. Caminhar é sempre um bom conselho e não deve nunca desprezar este conselho, em qualquer circunstância.

Simplifique

Quando não dorme bem, dificilmente terá a produtividade habitual e conseguirá atingir os níveis de concentração necessários. Assim sendo, é preferível simplificar.

Como? Procure fazer as tarefas em menor quantidade, mas garantindo que ficam bem feitas, e evite tomar decisões importantes.

Não deixe que o cansaço interfira nas suas decisões e seja mais ponderado, quando a noite foi mal dormida.

Mantenha o padrão de sono

Depois de uma noite mal dormida, a tentação é para que na noite seguinte, ao voltar a cama, se pense em ficar a dormir um pouco mais na manhã seguinte.

Isso tem um efeito perverso, pois representa uma alteração ao padrão de sono.

Faça um esforço para no dia seguinte acordar à mesma hora, para que o organismo se ‘recorde’ do processo habitual de descanso.

A propósito de um sono saudável e de um descanso adequado, pode ler estas dicas que certamente darão uma ajuda.