Como perder barriga e peso em casa de forma rápida?

Como perder barriga e peso rapidamente, com exercícios simples? É possível e dispensa gastos em ginásios, por exemplo. Mas não deixe de consultar o seu médico, para perceber se existe alguma limitação física que determine cuidados especiais.

É possível perder barriga e peso em casa, de forma rápida, realizando exercícios que dispensam gastar dinheiro em equipamentos.

A prática de exercício físico regular é, a par de uma alimentação saudável, um passo indispensável para se livrar da gordura abdominal.

Eis algumas dicas que podem ajudar nesta tarefa, mas que não dispensam a consulta do seu médico. É essencial perceber se tem alguma limitação física e quais as cautelas a adotar, tendo em vista a sua idade e historial clínico.

Saltar à corda

Os exercícios a ter em conta, para quem quer emagrecer, são os aeróbicos. E há um bem simples, que nos remete para as memórias de infância: saltar à corda.

Saltar à corda é um excelente exercício

E para além de ajudar a perder barriga, é também um exercício com efeitos ao nível cardíaco.

Abdominais

Os abdominais são dos exercícios mais conhecidos para ajudar a perder barriga em casa.

De acordo com a técnica mais comum, deite-se no chão e dobre os joelhos, com os pés paralelos e a sola a tocar no chão.

Com as mãos atrás da cabeça, levante o tronco, aproximando a cabeça dos joelhos e sem tirar a região lombar do chão.

Com o tempo, comece a adicionar uma rotação do tronco, procurando tocar com o cotovelo direito no joelho esquerdo e vice-versa. Porque deste modo o exercício fica mais completo.

Bicicleta no ar

Esta variação dos abdominais permite trabalhar a flexão de tronco e quadril com uma rotação do tronco, mas definindo a musculatura na região abdominal e queimando a gordura localizada.

Deite-se com as costas apoiadas no chão e levante as pernas, simulando estar a pedalar numa bicicleta invertida, porque este exercício é completo.

Mantendo as mãos atrás da cabeça e tendo sempre em atenção não forçar a coluna, procure aproximar-se de cada joelho, à medida que a rotação da pedalada os fazem aproximar do abdómen.

Dúvidas? Eis as imagens de um exercício completo, com uma variante:

Prancha

A prancha é um exercício abdominal, que ajuda a definir a região enquanto se abate a barriga.

Há várias formas de realizar a prancha, mas fica a indicação de uma técnica comum.

Deite-se no chão, suportando o peso com as mãos (em paralelo) e com os pés (ligeiramente afastados), distribuindo o peso pelos quatro pontos de apoio.

Ao contrário da flexão, os braços ficam esticados, com o corpo reto.

Comece por fazer a prancha durante 30 segundos, repouse brevemente e repita, num total de cinco séries.

Com o tempo, pode ir aumentando o tempo de suspensão, mas sempre com as cautelas necessárias, percebendo os seus limites.

Ficou com dúvidas? Veja este vídeo:

Burpee. Excelente para perder peso

Um bom exercício para a perda de barriga é o burpee. Assim: comece por se agachar. De seguida, coloque as mãos no chão e ‘atire’ os pés para trás, parando na posição de flexão.

Depois, recolha as pernas (novo agachamento) e eleve o tronco, finalizando com um salto tendo as mãos estendidas para cima.

Tudo isto em sequência e sem parar entre os movimentos.

Repita num total de cinco vezes, mas fazendo oito séries.

Veja o exemplo. Assim:

E assim, com estes exercícios bem simples, é possível perder barriga em casa, de forma rápida.

Desde que os exercícios sejam feitos regularmente e aliados a uma boa alimentação.

Ao mesmo tempo que perde barriga, pratica exercício físico e combate o sedentarismo, que apresenta efeitos negativos para a saúde.

Mas não se esqueça nunca de ouvir os conselhos do seu médico. Até porque o seu historial clínico pode desaconselhar alguns destes exercícios.