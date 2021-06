Nas Notícias Como ter um sono saudável? E quantas horas devo dormir? Por

As respostas para as perguntas mais comuns sobre um sono saudável. Quantas horas devo dormir? Conheça algumas dicas para habituar as crianças a dormir bem.

Um sono saudável é fundamental para a saúde, pois é enquanto descansa que o corpo repõe os níveis e ganha energia para o dia seguinte.

Ter uma rotina de sono ajuda a garantir um repouso de boa qualidade e com a duração adequada. Esta rotina de sono é ainda mais importante para crianças e adolescentes, sempre ansiosos por brincar um pouquinho mais.

Como ter um sono saudável?

Para garantir uma boa rotina há um conjunto de dicas e estratégias que pode adotar:

Criar uma rotina (como, por exemplo, lavar os dentes) para o momento que antecede a ida para a cama;

Evitar e/ou desligar aparelhos eletrónicos (como televisão, telemóvel, etc.) algum tempo antes de ir dormir;

Deitar e levantar sempre à mesma hora;

Não comer no quarto (a digestão mantém o corpo ‘acordado’);

Meditar ou praticar uma atividade relaxante.

Como criar uma rotina de sono para crianças?

Quando somos adultos, entendemos melhor a importância de dormir bem. Já as crianças querem continuar a brincar, fazendo birra quando chega a hora de ir para a cama.

Mas há algumas estratégias para fazer com que os mais pequenos tenham uma boa rotina de sono:

Passar tempo com a criança (por exemplo, lendo-lhe uma história);

Habituá-la a dormir na própria cama;

Promover a autonomia da criança, deixando-a adormecer sozinha;

Incentivar a sesta depois do almoço, em especial se a criança tiver menos de 6 anos.

Quantas horas devemos dormir?

Não há um ‘número mágico’ para as horas que uma pessoa deve dormir. No entanto, há padrões, consoante as idades, que são genericamente aceitos pelos especialistas:

Dos 0 aos 2 meses: 12 a 18 horas;

Dos 3 aos 11 meses: 14 a 15 horas;

De 1 a 3 anos: 12 a 14 horas;

Dos 3 aos 5 anos: 11 a 13 horas;

Dos 6 aos 10 anos: 10 a 11 horas;

Dos 10 aos 17 anos: 8,5 a 9,25 horas;

Dos 18 aos 25 anos: 7 a 10 horas;

Dos 26 aos 64 anos: 7 a 9 horas;

A partir dos 65 anos: 7 a 8 horas.

Recorde-se que estes valores são genéricos, podendo ser alterados por diversos fatores, como estado de saúde da pessoa no momento em que vai para a cama.