Mundo Quantas horas é que devemos dormir? Por

Dormir é fundamental para manter ou recarregar energias. O descanso é essencial para que a cabeça e todo o corpo possam ficar ‘como novos’ para enfrentar um novo dia. Daí que muitas pessoas procurem ajustar os horários para terem noites de sono prolongadas. Mas estarão certas? Existe algum intervalo de tempo certo para se dormir? Quantas horas é que devemos dormir?

É importante compreender se estamos a agir corretamente na questão do sono. Dormir sete, oito ou nove horas é o ideal? E quem apenas dorme três horas?

O tempo que se passa debaixo dos lençóis é vital para o equilíbrio do corpo e da mente e nada melhor do que perceber o que diz quem entende desta matéria, como é o caso da Fundação do Sono, nos EUA.

Recém-nascidos: entre 14 e 17 horas;

Bebés entre os quatro e os 11 meses: 12 a 15 horas;

Crianças de 1 a 2 anos: 11 a 14 horas;

Crianças dos 3 aos 5 anos: 10 a 13 horas;

Crianças e pré-adolescentes: nove a 11 horas;

Adolescentes: oito a 10 horas;

Adultos: sete a nove horas;

Pessoas com mais de 65 anos: sete a oito horas.

Assim, é fundamental para o bem-estar procurar manter as horas de sono de acordo com aquilo que cientificamente está estudado para cada faixa etária.

Em todo o caso, é essencial que cada um perceba onde pode melhorar relativamente aos seus ciclos de sono. Por exemplo, se uma pessoa dorme cinco horas e no outro dia acorda revitalizado e tem este hábito há anos, então porquê mudar?

O importante é cada pessoa se sentir bem no seu ciclo de sono. Agora, se a pessoa andar cansada, desgastada e não render no dia seguinte, o melhor é procurar ajustar as horas de sono.

Já todos tivemos noites mal dormidas e no dia seguinte os níveis de concentração não são iguais. O resultado de noites em claro ou menos horas de sono acabam por ser dias mais difíceis de enfrentar.

Por isso o sono deve ser uma prioridade como a nutrição ou o exercício físico. Você sabia que uma noite bem dormida traz benefícios para a saúde física e psicológica?

A Ordem dos Psicólogos realça que é necessário que todos respeitem os “horários e a sua agenda de sono” para que a vida ao longo do tempo possa ser mais equilibrada.

Fazer sestas ao longo do dia é uma boa prática?

Muitas pessoas que dormem pouco durante a noite têm por hábito fazer sestas ao longo do dia. São os tais 15 ou 20 minutos que muita gente entende ser útil para recarregar baterias. Mas será que fazer sestas ao longo do dia é uma boa prática?

A Ordem dos Psicólogos diz a este respeito que as sestas ao longo do dia não devem ultrapassar os 30 minutos e não podem comprometer o período de descanso nocturno.

Dicas para dormir bem

Muitas pessoas mostram-se atentas ao sono e quando não conseguem dormir bem procuram dicas e conselhos. Deixamos algumas recomendações.

Os bons hábitos de sono precisam de isso mesmo, hábitos. E então é fundamental ter horas para se deitar e para acordar. Procure criar uma regra para a hora de dormir e verá que o próprio corpo se vai habituando a essa rotina.

Para ter um sono tranquilo é também essencial evitar comidas pesadas, beber álcool ou consumo de tabaco e drogas.

Desligar aparelhos eletrónicos é também importante para que o local onde dorme tenha um ambiente tranquilo e ajustado ao descanso.

É recomendado também que evite entrar num estado de ansiedade antes de ir dormir. Esta não lhe será nada benéfica.

Os especialistas sabem que muitas pessoas acabam por refletir sobre conquistas da vida e problemas na hora de deitar mas não recomendam. Entende-se que essas reflexões devem ser feitas em horário diferente para que ao deitar não existam preocupações.

Se não consegue dormir bem, procure ajuda especializada

Agora que já entendeu que existem intervalos de horas indicadas para cada pessoa dormir, procure ajustar os seus ciclos de sono.

Em caso de necessidade, não hesite em consultar o seu médico ou outros especialistas na matéria para ajudarem a que a sua noite de sono seja eficaz para um equilíbrio físico e mental.

Não opte pela toma de qualquer tipo de medicamento sem indicação médica. Tenha cuidado com a toma de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos sem indicação de um médico especializado.

E lembre-se que o sono pode ser treinado. Dormir bem faz bem. E quando a pessoa se sente bem, as coisas correm bem melhor.