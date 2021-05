Nas Notícias O que é o bullying? Qual é a origem da palavra? Por

Quando surgem nas notícias casos de bullying, a atenção da sociedade desperta para um problema comum. Entenda o que é o bullying, como reconhecer uma situação de bullying e o que se deve fazer perante um caso de bullying. Conheça também o perfil de um bully, o perfil da vítima e como reconhecer sinais de que alguém poderá estar a sofrer bullying.

O bullying, palavra de origem inglesa (cujo significado literal é ‘tiranizar’ ou ‘brutalizar’), é a prática repetida e intencional de agressões, por uma ou mais pessoas contra uma vítima, com a intenção de a intimidar ou humilhar.

O bullying pode ser físico ou psicológico. Quando praticado através da internet, utiliza-se o termo cyberbullying.

Perfil de um bully

O perfil do agressor (bully, em inglês) já foi genericamente definido. Trata-se de uma pessoa com uma mente perversa, por vezes doentia, que está consciente dos atos que pratica sobre as vítimas.

Por norma, o agressor faz bullying para se destacar ou ganhar ‘popularidade’, pois sentem poder (e algum prazer) quando humilham a vítima.

Perfil da vítima

Por norma, os ‘bullies’ procuram atingir quem aparenta ser mais vulnerável, por motivos físicos, psicológicos ou comportamentais.

Assim, é comum as vítimas serem muito tímidas, terem traços físicos distinguíveis (como baixa estatura para a idade, ou obesidade) ou, na escola, diferenciarem-se na aprendizagem (apresentando dificuldades ou, pelo contrário, sendo mais aplicados do que o resto da turma).

Bullying na escola

Por estarem ainda numa fase de insegurança, adolescentes e jovens são as principais vítimas e agressores. Estudos mais recentes têm demonstrado uma concentração de casos nas idades entre os 7 e os 23 anos.

Quando praticado dentro da escola, o bullying é sempre feito longe do olhar das ‘autoridades’, como professores ou auxiliares. A vítima é emboscada ou isolada em zonas menos frequentadas.

Os casos de bullying em idade escolar são, porém, mais frequentes das imediações das escolas, normalmente no caminho das vítimas para casa.

No entanto, o bullying não acontece apenas em contexto escolar. Existem muitas formas de bullying no mundo ‘adulto’ e em contexto laboral.

Pessoas com orientação sexual diferente da heterossexualidade, emigrantes, idosos e pessoas de baixa condição económica estão também entre os grupos de risco do bullying.

Consequências do bullying

Por se tratar de um gesto repetido e intencional por parte dos agressores, o bullying deixa marcas profundas nas vítimas.

É normal a vítima de bullying sentir vergonha e/ou medo de denunciar a situação, o que favorece a continuidade da mesma.

Não fazendo essa denúncia, as vítimas dão sinais que podem indicar a presença de bullying, como tendência para o isolamento, medo de ir para a escola (ou outro local), falta de apetite, insónia e dor de cabeça, queda no desempenho escolar, febre e tremores.

O bullying provoca danos ao nível da saúde mental, favorecendo o aparecimento da depressão e da ansiedade, associadas a um aumento significativo dos sentimentos de tristeza e solidão, alterações do sono e apetite.

A vítima demonstra uma perda de interesse nas atividades que costumava gostar, assim como uma diminuição da prestação académica ou profissional.

Em casos mais extremos, pode levar ao consumo de substâncias que causam dependência. Há também relatos de vítimas que cometeram suicídio.

O que fazer perante um caso de bullying?

Caso note que uma pessoa apresenta sinais de estar a vítima de bulling, poderá tomar algumas medidas para a ajudar.

Comece por estimular a conversa, mas sem insistir em demasia. Mostre-se disponível para ouvir, sem críticas nem julgamentos;

Procure acompanhar diariamente os sinais de alerta da possível vítima;

Aconselhe a pessoa a evitar o agressor e a procurar ajuda de adultos, no caso da vítima ser menor;

Em caso de bullying em contexto escolar, contactar a escola para expor a situação e procurar soluções em conjunto;

Procurar apoio especializado ao nível da saúde mental, para que as consequências futuras para vítima não sejam tão graves.

Linhas de apoio

Há várias linhas de apoio disponíveis para uma vítima de bullying ou para quem esteja a procurar ajudar uma vítima.

APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Associação Tudo Vai Melhorar

Stop Bullying

Stomp Out Bullying