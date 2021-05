Nas Notícias “Se não fosse a Ana Leal não se sabia nada do Rui Pedro. É preciso dizer mesmo para quem não gosta” Por

O caso do desaparecimento de Rui Pedro, o menino de Lousada que há 23 anos deixou a localidade nortenha, próximo de casa, sem deixar rasto, voltou a ser debatido na SIC e, nesta quinta-feira, Hernâni Carvalho, comentador da estação de Paço de Arcos, disse que o país tem de fazer justiça e agradecer o trabalho de investigação jornalística que Ana Leal realizou neste caso.

“É preciso dizer mesmo para quem não gosta, lamento, mas se não fosse a jornalista Ana Leal não se sabia nada do Rui Pedro. Hoje, sabem-se algumas coisas. Se não fosse a Ana Leal sabiam ‘carapaus'”, lamentou o comentador, referindo que a investigação teve “três equipas da Polícia Judiciária”.

E foi para a forma como a investigação foi encaminhada que prosseguiu o seu descontentamento num caso que chocou Portugal e ainda hoje está na memória coletiva do país pelo impacto mediático que provocou.

“Mesmo para os que não gostam da Ana Leal a justiça é assim. A memória convém ser alimentada de vez em quando. Se alguma coisa se soube, se alguém descobriu os sites, se alguém descobriu tantas outras coisas foi a Ana Leal.”

Em comentário no programa ‘Casa Feliz’, da SIC, Hernâni Carvalho referiu ainda que os portugueses percebem a diferença entre os meios que foram colocados neste caso e quando se deu o desaparecimento de Maddie McCann, em Lagos, no Algarve, em 2007, num dos outros casos que ficaram mediáticos no país.

“O caso Rui Pedro é a vergonha da justiça portuguesa. Com a Maddie gastaram fortunas. Nunca ninguém quis dizer quanto é que se gastou com a Maddie. Não é que não se deva gastar. Nenhum ministro tem coragem para dizer isto. Não têm coragem.”

Hernâni Carvalho disse ainda que na procura de Rui Pedro quem gastou “a fortuna foi o avô de Rui Pedro”.

“Morreu sem saber o que aconteceu ao neto”, lamentou o comentador na SIC, dizendo que “convém que a justiça portuguesa não compare o Rui Pedro à Maddie”.

Rui Pedro desapareceu em Lousada, perto de casa.