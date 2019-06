Hoje é dia 16 de junho, Dia da Criança Africana homenageia mortos do Soweto Por

Assinala-se hoje o Dia da Criança Africana, celebrado como homenagem às vítimas do massacre do Soweto, a 16 de junho de 1976, durante uma manifestação contra a falta de qualidade no ensino.

Hoje é o Dia da Criança Africana, efeméride que se assinala em memória das centenas de crianças negras do Soweto (na África do Sul) que, neste dia, em 1976, foram mortas numa manifestação onde reivindicavam o direito à qualidade do ensino e a aprender na sua língua materna.

Esse protesto transformou-se em massacre. Além de centenas de mortos, provocou milhares de feridos, sendo que nos dias posteriores ainda se registaram mais perdas humanas (cerca de 100), numa luta sangrenta que durou duas semanas.

Para homenagear essas vítimas e defender as crianças daquele continente, cujos direitos fundamentais não eram respeitados, nasce o Dia da Criança Africana, instituído em 1991 pela Organização da União Africana.

A origem desta data está numa reivindicação, mas a UNICEF faz um alerta à comunidade mundial, no sentido de que se perceba que as crianças são o eixo do desenvolvimento, a génese do futuro de África e de qualquer continente.

Apesar de todos os apelos, certo é que continuam a morrer à fome milhares de crianças, vítimas de pobreza extrema, em virtude de doenças provocadas pela subnutrição.

A 16 de junho, lembra-se ainda outro tipo de dramas que atingem as crianças, com a sida ou a violência sexual, sobretudo na África subsariana. Os conflitos armados, que obrigam famílias inteiras a abandonar o local de residência, suscitam, mais do que nunca, a preocupação dos países.

A Organização das Nações Unidas aprovou ‘Declaração dos Direitos da Criança’, que um ano depois do Dia da Criança Africana se tornou lei internacional.

