Nas Notícias Saiba como criar um colete à prova de comentários depreciativos Por

Psicóloga Catarina Lucas sugere algumas dicas para lidar com opiniões não solicitadas.

​Com o passar dos anos, assistimos à evolução da desmistificação de novos conceitos, “tabus” e até de novas mentalidades, educando as mais recentes e antigas gerações. No entanto, ainda existe quem considere, por bem ou não, tecer comentários depreciativos sobre os outros à sua volta. A psicóloga Catarina Lucas explica como nos podemos proteger de opiniões não pedidas.

O que é bullying, mobbing e body shaming

Existem conceitos que se poderiam atribuir a este tipo de ocasiões:

bullying

mobbing

body shaming

O primeiro refere-se à prática de atos violentos, intencionais e repetidos, que podem causar danos físicos e psicológicos nas vítimas.

O segundo partilha do mesmo significado, mas em contexto laboral.

E o ato de criticar a aparência física de alguém define-se por body shaming.

Mas independentemente do termo atribuído, e pouco importa se o comentário despropositado vem em jeito de preocupação ou elogio, as consequências para quem é visado podem ser enormes.

E podem levar a adotar comportamentos prejudiciais, desde ansiedade e depressão às perturbações alimentares e baixa autoestima – tudo consequências que afetam diretamente a vida pessoal e profissional.

Os perigos do preconceito

Ainda mais relevante quando a vítima passa a sentir que merece as opiniões de que é alvo, inferiorizando-se constantemente e perpetuando perceções enviesadas de si própria.

A autocentração do ser humano – que o faz acreditar que só ele e a sua conduta é que está correta – torna habitual criticar o diferente ou aquele que pensa de forma diferente. Mas este controlo sobre o outro e sobre o corpo do outro é perigoso e só reforça os preconceitos que ainda existem relativos às medidas corporais de alguém.

A psicóloga Catarina Lucas explica que quando estes comentários maldosos ou uma opinião não solicitada surge e atinge a pessoa visada, é normal que haja desestabilização. No entanto, é necessário desenvolver uma carapaça que filtre tudo o que entra no sistema, principalmente no emocional, para que não se perca o discernimento. E, para isso, a diretora clínica do Centro Catarina Lucas dá algumas dicas.

Dicas para se proteger

Não é viável impedir a crítica, já que ela não depende de nós, e uma vez que o comportamento do outro também não é algo controlável. Pelo que a maior proteção que podemos desenvolver é estarmos conscientes de quem somos e do nosso valor, de modo que, quando o ataque surgir, estejamos mais preparados para lidar com ele.

O silêncio é, muitas vezes, a melhor resposta e não devemos dar palco a certo tipo de comentários, que em nada nos acrescenta. É normal querer responder e orientar as pessoas que, consciente ou inconscientemente, tecem comentários depreciativos, mas deixar-se levar pelo que os outros dizem sobre si, só o leva a um caminho sem saída.

É importante trabalhar a autoestima e o autoconceito, principalmente em atributos como valores, trajetos profissionais, esforços, derrotas e a forma como não nos deixamos derrotar por elas. E nunca resumir-se à sua imagem física, pois todos sabemos que é impossível alcançar o “corpo ideal” e ninguém é apenas o que mostra no exterior.

Ter consciência destes aspetos e priorizar o estado da saúde mental, facilita o processo de lidar com ataques externos. As inseguranças existem e todos as temos, o que torna natural sentir desconforto quando alguém se insurge e comenta algo sobre nós de modo depreciativo. Os comentários sobre o outro, e sobre o corpo do outro, tornou-se algo natural, mas combater o efeito e exercitar a empatia deve ser prioridade desta sociedade, onde ninguém é livre o suficiente para humilhar ou inferiorizar o outro.

Sobre Catarina Lucas

Doutoranda em Psicologia Clínica na Universidade de Lisboa, Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade da Beira Interior e Licenciada em Psicologia pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, desenvolveu, ao longo dos anos, a sua atividade em contexto hospitalar, agrupamentos de escolas e colégios privados, empresas privadas de prestação de serviços de saúde, centros médicos e clínicas.

Em 2017, abriu o Centro Catarina Lucas, do qual é diretora clínica e onde conta com uma equipa multidisciplinar altamente especializada e diferenciada em várias áreas da psicologia, psiquiatria e do desenvolvimento humano. O foco é a promoção da saúde mental.

Autora de vários livros para profissionais da área da Psicologia e para o público em geral, Catarina Lucas tem-se dedicado à investigação e intervenção nas áreas de terapia de casal, sexologia, aconselhamento parental, ansiedade e pânico, depressão, distúrbios alimentares, psicologia da infância e da adolescência, entre outros.

É Professora no ISEIT – Instituto Piaget de Almada, no curso de licenciatura em Psicologia e Membro Associado da Sociedade Portuguesa De Terapia Cognitiva, Comportamental e Integrativa. É, também, formadora em diversas áreas, desde o mercado empresarial até à prestação de cuidados de saúde, geriátricos e infantis.

Livros publicados:

Ansiedade e Pânico, Guia Prático de Intervenção (Catarina Lucas, Clémence Freitas) – 2017

Perturbações do Comportamento Alimentar (Catarina Lucas, Maria Isabel Monteiro) – 2012

Perturbação Obsessivo-Compulsiva, Manual de Intervenção (Catarina Lucas, Maria Isabel Monteiro) – 2011

Ciúme e Sexualidade, uma Compreensão Científica (Catarina Lucas, Henrique Pereira, Graça Esgalhado) – 2012

Depressão, muito para além da tristeza (Catarina Lucas, Susana Ferreira) – 2014

Vida a Dois (Catarina Lucas) – 2020