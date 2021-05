Mundo Portuguesa criou o Google Doodle que homenageia Carolina Beatriz Ângela Por

O Doodle de hoje do motor de pesquisa da Google, ilustrado pela artista portuguesa Fatinha Ramos, radicada na Bélgica e reconhecida internacionalmente, homenageia a médica e sufragista portuguesa Carolina Beatriz Ângelo que dedicou a sua vida à luta pela igualdade de tratamento entre mulheres e crianças.

Neste dia 28 de maio, em 1911, Beatriz Ângelo encontrou uma lacuna na lei portuguesa que lhe permitiu votar nas eleições do ano para a Assembleia Constituinte, tornando-se a primeira eleitora feminina da história de Portugal.

Nascida na Guarda, Portugal, a 6 de abril de 1878, Carolina Beatriz Ângelo licenciou-se em medicina e foi a primeira mulher a realizar uma cirurgia no Hospital São José de Lisboa, quebrando as barreiras de género.

O impacto das suas conquistas históricas não se limitou apenas à sala de cirurgia. Beatriz Ângelo juntou forças ao Grupo Português de Estudos Feministas, onde trabalhou em estreita colaboração com figuras de renome do crescente movimento nacional pela igualdade de género.

Os seus esforços para melhorar a sociedade atingiram o auge em 1911, quando fundou a Associação Portuguesa de Propaganda Feminista, uma força motriz na luta pelos direitos das mulheres e crianças portuguesas.

Nesse mesmo ano, tornou-se a primeira mulher a votar nas eleições parlamentares portuguesas. O sufrágio feminino só foi concedido várias décadas mais tarde. Beatriz Ângelo deixou seguidores, inspirou e influenciou as gerações seguintes.

Em baixo, o testemunho da artista portuguesa por detrás do Doodle de hoje.

Por que motivo foi este tema tão significativo para si?

Enquanto ilustradora, sinto que tenho a responsabilidade moral de abordar questões políticas e sociais no meu trabalho artístico. O tema é essencial para mim, tenho de acreditar, sentir e ser tocado por ele de modo a criar um impacto com a minha imagem. Ilustrar com uma causa, acreditando no tema é muito importante para mim. E foi este o caso.

Quais foram os seus primeiros pensamentos quando foi abordada para este projeto?

Fiquei imediatamente entusiasmada. Carolina Beatriz Ângelo fez história e é um exemplo de sufragista que luta pelo direito de voto das mulheres. Foi uma honra para mim fazer uma ilustração sobre ela e relacionada também com o meu país natal.

Inspirou-se em algo em particular para este Doodle?

A inspiração veio principalmente de fotos antigas dela e de pesquisas sobre a sua vida.

Que mensagem espera que as pessoas retirem do seu Doodle?

Carolina Beatriz Ângelo foi a única mulher a votar naquele ano, abrindo as portas, anos depois, para que as mulheres pudessem votar. É por isso que há outras mulheres na ilustração a tentar pegar boletins de votos. Espero que, olhando para a História, as pessoas vejam o valor do que outras pessoas tiveram que sofrer e lutar para nos abrirem portas. O ato de votar hoje é desvalorizado em tantos países e, na verdade, é um direito básico. Espero que a sua história e a minha ilustração possam servir de inspiração a um maior respeito e inspirar outras pessoas a dar voz àqueles que precisam de ser ouvidos.