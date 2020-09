Nas Notícias “No Big Brother e afins recrutam pessoas com fragilidades de base”, diz Amaral Dias Por

A psicóloga Joana Amaral Dias acusou as produtoras de reality-shows de escolherem os concorrentes com base em “fragilidades” mentais.

Ao explicar como surge um surto psicótico, motivo que levou o ex-concorrente do Big Brother André Filipe a ser internado, a psicóloga garantiu que “é fácil” detetar desequilíbrios mentais ainda na fase de seleção dos concorrentes.

“Em qualquer contexto de recrutamento e seleção, num âmbito largo, há uma bateria de testes de personalidade onde se deteta com facilidade essas fragilidades de base”, começou por referir a psicóloga, na CMTV.

Em situações normais, “as pessoas que têm essas personalidades com algumas insuficiências, ou dificuldade em aguentar o impacto, são postas de lado em circunstâncias de elevado stress ambiental”, continuou a explicar.

Enquadrada a situação, Joana Amaral Dias responsabilizou então as produtoras, acusado-as de selecionarem como candidatos as pessoas mais frágeis do ponto de vista da saúde mental.

“Parece-me que, no caso de Big Brother e afins, essas pessoas são repescadas para os ecrãs televisivos porque dão candidatos interessantes, porque provocam polémica, envolvem-se em situações conflituosas ou excêntricas”, afirmou.

Com isso, “aumentam audiências”, reconheceu a psicóloga. O problema “é quem depois vai pagar a fava”, continuou.

“Quem vai arcar com as consequências altamente nefastas e malignas dessa exposição é o próprio e os familiares”, como aconteceu com André Filipe.

Joana Amaral Dias explicou que umsurto psicótico, “habitualmente, vai eclodir quando há já algumas fragilidades de base”.

“Numa personalidade bem estruturada, não há nada que possa fazer com que o surto psicótico surja”, acrescentou.

Nessas pessoas com “algumas fragilidades de base”, o surto psicótico pode ser espoletado por fatores de stress internos ou externos.

“Como fator externo, por exemplo, uma pessoa fumar canábis sativa, vulgarmente um charro. Há ‘n’ miúdos que vão parar às urgências depois de fumarem um charro”, salientou.

Como fatores internos, a psicóloga apontou “uma elevada pressão profissional, uma rotura amorosa, um problema familiar grave, uma situação de saúde problemática”, a título de exemplos.

André Filipe foi internado a 24 de setembro, um dia depois de ter sido expulso do Big Brother por comportamentos abusivos.