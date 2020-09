Nas Notícias André Filipe internado com surto psicótico após ser expulso do Big Brother Por

André Filipe, concorrente que foi ontem expulso do Big Brother por comportamentos abusivos, foi internado devido a um surto psicótico, no Hospital de São José, em Lisboa.

Foi a mãe do concorrente, Hélia, quem o mandou internar, como a própria assumiu em declarações ao Correio da Manhã.

“Quando ele chegou a casa estava muito alterado. Virou-me a despensa de pernas para o ar, foi buscar coisas antigas, fotos, tudo. Estava perturbado e a falar como se ainda estivesse na casa [do programa], não fazia sentido”, começou por relatar a mãe do concorrente do Barreiro.

“Eram três da manhã quando, depois de falar com a psicóloga do programa, o decidi internar. Está em São José, mas vai ser transferido para o Barreiro. Foi-lhe diagnosticado um surto psicótico”, acrescentou Hélia.

A mãe do concorrente garantiu que o filho “nunca foi violento”, nem teve “comportamentos” como os que ditaram a expulsão do Big Brother.

No programa, André Filipe pontapeou paredes, partiu espelhos e arrancou tomadas, entre outras ações – veja aqui as imagens – que levaram a produção a optar pela expulsão direta.

“O que eu acho é que ele entrou numa personagem e não consegue sair dela. Está também há muito tempo sem dormir, o que espoletou isto tudo. Está medicado e está mais calmo, mas não deverá ter alta tão cedo. Queriam que ele fosse falar à gala de domingo, mas isso não vai acontecer. O meu filho não está nada bem”, acrescentou a mãe.

Hélia negou que André Filipe tenha problemas psiquiátricos diagnosticados e considerou que há quem esteja “a denegrir a imagem” do filho.