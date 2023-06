Nas Notícias Quais os 5 concorrentes mais emblemáticos do Big Brother? Por

Conheça ou recorde 5 concorrentes emblemáticos do Big Brother, um formato de sucesso de audiências na televisão

O Big Brother é um reality show muito mediático e líder de audiências desde o seu aparecimento. Exibido pela TVI e TVI Reality, em Portugal, pela casa mais vigiada do país já passaram muitos participantes. Recorde 5 concorrentes mais emblemáticos do Big Brother.

Zé Maria, um dos concorrentes mais mediáticos

Zé Maria venceu a primeira edição portuguesa do Big Brother, isto numa altura em que o formato era desconhecido do grande público, no ano 2000.

Natural do Alentejo, Zé Maria cuidava das galinhas na casa, falava para elas, e tratava de outras tarefas na casa mais vigiada do país.

Assim, a sua forma de ser e estar valeram-lhe a conquista de enorme popularidade e o primeiro prémio foi seu na grande final que colou milhões ao ecrã na emissão da TVI durante a passagem de ano. Aliás, bateu recordes, pois teve um share de mais de 70 por cento de audiência.

O barranquense ganhou um automóvel e cerca de 100 mil euros, após 120 dias confinado numa casa na Venda do Pinheiro, em Mafra.

Na altura, ainda se falava em escudos. Deste modo, Zé Maria levou para casa 20 mil contos e porque a fama lhe bateu à porta, Zé Maria tornou-se um ídolo.

De repente, Zé Maria passou a ser uma estrela nas presenças em discotecas, nas quais recebia quantias de dinheiro só para estar e dar autógrafos.

A fama acabaria por ser, contudo, uma pedra em cima de Zé Maria que acabou por enfrentar problemas mas conseguiu ultrapassar as fases menos boas e continua a ser o Zé Maria que Portugal conheceu.

Marco Borges, uma das figuras da I edição do Big Brother

Na I edição do Big Brother houve um outro concorrente que ficou para a história. Marco Borges tinha um ar de durão mas ‘derreteu-se’ de amores por Marta Cardoso, também ela uma participante do Big Brother.

Marco Borges protagonizou com Marta Cardoso cenas ‘quentes’ por entre edredons, o que em 2000 era tido como um tabu. Todavia, foi uma agressão de Marco Borges a uma outra concorrente do Big Brother que ditou uma marca no programa.

No dia 47 da primeira edição do Big Brother, Marco Borges acabou por pontapear a concorrente Sónia, na sequência de uma troca de palavras mais acesa.

O momento foi de tal modo mediatizado e comentado que o Jornal da Tarde da TVI abriu nesse dia com essa notícia.

A produção do Big Brother expulsou Marco que voltaria à casa através de uma grua para reencontrar Marta Cardoso.

Uma vez que que os ex-concorrentes não poderiam pisar o terreno da casa, Marco encontrou uma solução para, já depois de sair do programa, voltar a ver a namorada.

Carolina Salgado entrou no Big Brother VIP em 2013

Carolina Salgado ficou conhecida do público português por ter mantido um namoro com Pinto da Costa, tendo inclusive visitado em Roma o Papa João Paulo II na companhia de uma comitiva do FC Porto.

Por conta do mediatismo que Carolina Salgado teve com a relação mantida com Pinto da Costa, esta tornou-se uma concorrente muito requisitada para o formato reality show, até porque tinha lançado dois livros muito comentados: “Eu, Carolina” e “Descida ao Inferno”.

Desse modo, Carolina Salgado entrou na casa mais vigiada do país na edição que arrancou a 21 de abril de 2013 e terminou a 21 de julho de 2013. A empresária foi expulsa na terceira gala do Big Brother Vip.

Ao longo da sua participação no Big Brother, Carolina Salgado protagonizou momentos de intensa discussão com Zé-Zé Camarinha, outro dos concorrentes.

Numa dessas trocas de argumentos, Zé-Zé Camarinha criticou a empresária por ter revelado pormenores das vivências com Pinto da Costa, enquanto durou a relação. De resto, na altura, outros concorrentes procuraram acalmar os ânimos.

Diogo, um concorrente ‘fora da caixa’ no BB 2020

Portugal e o mundo enfrentavam uma pandemia que paralisou praticamente o mundo quando arrancou o Big Brother 2020. Ou seja, 20 anos depois do enorme sucesso que a I edição causou, a TVI apostou no mesmo formato para tentar liderar as audiências.

Na verdade, essa edição marcou uma era, pois foi aí que um dos concorrentes foi testado e testou-se ao limite.

Diogo, natural de Lisboa, optou por uma estratégia de silêncio e de não-confronto com outros concorrentes. No fundo, Diogo revelou uma faceta pouco comum neste tipo de formato, no qual o passar dos dias a privação de liberdade acabam por levar os participantes a discussões muito intensas.

Diogo suportou o impacto com base no ioga e na meditação. Aliás, mesmo quando era frontalmente questionado por outros participantes, não respondia.

Para muitos, Diogo, que foi finalista dessa edição, seria o grande vencedor. Mas quem levou para casa o prémio foi a concorrente Soraia.

Bruno de Carvalho no Big Brother Famosos 2022

Já imaginou um ex-presidente do Sporting, um dos clubes mais populares de Portugal, a entrar na casa do Big Brother? Pois bem, Cristina Ferreira conseguiu convencer Bruno de Carvalho que entrou na edição famosos de 2022 do Big Brother.

O empresário e gestor já tinha revelado não ter medo de desafios e foi com espírito de missão que entrou na casa mais vigiada do país, despertando todas as curiosidades, afinal, tinha desempenhado um dos cargos mais mediáticos no país: presidente do Sporting.

O DJ, carreira que assumiu com maior popularidade depois que foi expulso de presidente do clube de Alvalade, protagonizou alguns momentos divertidos no programa e outros mais polémicos com Liliana Almeida, por quem se apaixonou e viria a casar.

Aliás, por conta da sua participação no Big Brother, Bruno de Carvalho foi alvo de queixas por causa do seu comportamento dentro da casa.

A este propósito, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) anunciou, na altura, que tinha apresentado uma denúncia junto do Ministério Público contra o concorrente.

O certo é que a passagem de Bruno de Carvalho não deixou ninguém indiferente numa edição onde o ex-presidente do Sporting acabou por também deixar algumas explicações sobre o caso Alcochete.

No processo de investigação à invasão à academia do Sporting, em 2018, Bruno de Carvalho acabou constituído arguido. De resto, chegou a estar detido para interrogatório, mas acabou, no final, por ser considerado inocente.

Big Brother, um sucesso na TV e estudado na faculdade

Na verdade, muitos foram os concorrentes que, além destes 5 aqui mencionados, protagonizaram momentos marcantes no Big Brother, seja pela positiva ou pela negativa, dependendo do modo como cada um assiste às situações.

No entanto, estes 5 foram aqueles que se tornaram inesquecíveis seja pela participação no programa, seja pela forma não esperada como acabaram por aceder à entrada naquela que é tida como a casa mais vigiada do país.

O Big Brother é um formato de sucesso de audiências em vários países, mas que já motivou, em Portugal, reflexões académicas.

“Big Brother”: um programa que mapeou a informação televisiva foi um trabalho de investigação da especialista Felisbela Lopes que procurou perceber o impacto da ‘novela da vida real’ na televisão e na forma de consumir programas de televisão.

Qual o formato que enfrentam os concorrentes do Big Brother?

Os concorrentes do Big Brother podem ser anónimos ou famosos e são colocados dentro de uma casa onde a sua vida é vigiada 24 horas por dia durante vários meses. Geralmente, são 120 dias que dura o programa.

Ao longo dos dias, os concorrentes do Big Brother são submetidos a desafios e tarefas que tentam ultrapassar.

Vence o concurso o concorrente que mais tempo permanecer na casa do Big Brother. Semanalmente, decorrem nomeações dentro da casa. Ou seja, participantes escolhem concorrentes que vão ser sujeitos a votação do público e que podem sair.

Por outro lado, a produção do programa costuma atribuir nomeações diretas a concorrentes que não cumprem tarefas ou que vão contra o regulamento.

A decisão final cabe “aos portugueses” como os apresentadores do programa, em Portugal, gostam de reforçar durante as emissões do reality show.

Como fazer a inscrição no Big Brother?

A popularidade do Big Brother é tanta que sucedem-se as edições com a TVI a abrir frequentemente as inscrições para uma nova edição.

A estação de Queluz de Baixo tem previsto frequentemente o regresso do reality show. E os concorrentes podem inscrever-se no casting para tentarem ser selecionados, enviando um email para [email protected].

A produtora do programa tem, contudo, um espaço onde os candidatos a concorrentes respondem a um questionário quando desejam realizar a sua inscrição.

Quem já apresentou o Big Brother?

E quem for validado para entrar na casa do Big Brother irá depois ter a oportunidade de conhecer o ‘Big’, nome carinhoso pela qual os concorrentes e apresentadores tratam a voz-off do programa.

De resto, embora a identidade do ‘Big’ não seja conhecida, os apresentadores têm sido vários ao longo dos diversos formatos.

Teresa Guilherme continua a ser a rainha da apresentação, visto que é a que tem um maior número de edições no currículo.

Teresa Guilherme conduziu sete edições do Big Brother no total. Cristiana Ferreira soma 4 edições de Big Brother apresentadas e Cláudio Ramos 3.

Quanto a Manuel Luís Goucha co-apresentou o Big Brother 2021 com Cláudio Ramos.