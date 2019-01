Motociclismo Fausto Mota sobe mais três posições Por

Fausto Mota continua a dar boa conta de si no 41º Rali Dakar, e na terceira etapa da prova voltou a progredir na classificação geral das motos, ganhando mais três posições.

Na tirada que ligou San Juan de Marcona a Arequipa, no litoral do Peru, o piloto do Marco de Canaveses completou os 331 quilómetros cronometrados com distinção, superando as exigentes pistas de Acari, onde a navegação foi uma constante.

Aos comandos da Huqvarna FE 350 # 54 da Tesla-Tamega Rally Team Fausto Mota subiu ao 44º lugar da classificação geral das motos e é sexto na classe Maratona. Razão para encarar com otimismo a primeira parte da etapa maratona com 511 quilómetros, 352 dos quais cronometrados que hoje liga Arequipa a Moquegua.