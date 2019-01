Nas Notícias Veja a previsão do tempo para sexta-feira Por

O tempo frio vai manter-se, nesta sexta-feira, que será de “céu geralmente limpo” na generalidade do território do continente, que pode esperar “acentuado arrefecimento noturno”. Nos Açores deverá chover, tal como na Madeira.

O 11.º dia do novo ano irá ter nova “pequena descida de temperatura”, uma pouco como nos últimos dias, e chegará aos quatro graus negativos em Bragança e a um grau negativo na Guarda.

Com zero graus de mínima vão estar Braga, Vila Real e Viseu, enquanto que Porto (com quatro graus positivos) e Lisboa (com três também positivos) registam temperaturas de deixar o país a ‘bater o dente’.

Aos dois graus chegam Viana do Castelo, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Setúbal, enquanto que as alentejanas Beja e Évora não ultrapassam o um grau.

Quanto a temperaturas máximas, o Porto pode esperar 13 graus, Lisboa 12 e 15 graus são esperados no Algarve.

Abaixo dos dois dígitos, nesta sexta-feira, no que respeita a temperaturas máximas, vão estar Bragança (sete graus), Vila Real (oito), Viseu (nove) e Guarda (cinco).

Nos Açores, que têm estado sob aviso por causa das más condições climatéricas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera espera a ocorrência de períodos de chuva forte.

A temperatura vai oscilar entre os 18 graus de máxima e 13 de mínima, em Ponta Delgada.

Já a Madeira pode esperar, nesta sexta-feira, a “ocorrência de aguaceiros fracos”, com uma “pequena subida da temperatura mínima” que deverá ser de 13 graus, enquanto que a máxima rondará os 19, no Funchal.