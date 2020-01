Motociclismo Fausto Mota mais perto do top 30 Por

Fausto Mota realizou uma boa especial na 10ª etapa do 42º Rali Dakar, conseguindo ‘trepar’ à 31ª posição geral absoluta das motos e ao sétimo lugar da classe maratona.

O piloto do Marco de Canaveses esteve seguro ao longos dos 375 quilómetros cronometrados que foram realizados na etapa que ligou Haradh e Shubaytah.

A tirada devia ter tido um setor seletivo de 574 quilómetros, mas por razões climatéricas e de segurança acabou encurtada, com Fausto Mota a ter ainda assim muitos cuidados, e com boas razões para isso.

“A etapa hoje estava muito perigosa com dunas cortadas em muitos sítios. Havia também ventos fortes, mas correu tudo bem. O rali está quase no final. Só faltam mesmo dois dias. Vamos ver como corre”, revelou o piloto da Lyrsa e Tamega no final da tirada, onde apenas a assistência entre os participantes é permitida.

Amanhã, disputa-se a 11ª e penúltima etapa do Rali Dakar 2020. A comitiva terá pela frente um total de 744 km 379 dos quais cronometrados, que vão ligar Shubaytah a Haradh. O dia começa com um espetáculo que se estende ao longo de 80 quilómetros pelas mais belas dunas do país para de seguida conduzir a comitiva pelos passos dos pioneiros que exploraram a região em busca de petróleo.