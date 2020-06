Nas Notícias Euromilhões com jackpot de 130 milhões de euros no próximo sorteio Por

O Euromilhões de terça-feira, neste dia 30 de junho de 2020, não fez totalistas, sendo que no próximo sorteio, sexta-feira, vai estar em jogo um super jackpot de 130 milhões de euros.

Nesta noite o jackpot era de 61 milhões de euros, mas ninguém acertou na combinação vencedora.

Um boletim, registado no estrangeiro, ficou bem perto do jackpot. Vai ter de ‘contentar-se’ com o segundo lugar, sendo que, por ser o único, vai receber um prémio superior a 565 mil euros.

Em Portugal foram registados dois dos 16 boletins com direito ao terceiro prémio, num valor individual de 8254,78 euros.

O sorteio do Euromilhões de terça-feira ditou hoje uma chave formada pelos números 01, 06, 11, 28 e 42 e pelas estrelas 02 e 10.