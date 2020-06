Mundo França regista mais 30 mortes por covid-19 Por

A França registou 30 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, com o total de óbitos associados à pandemia a atingir agora os 29 843.

De acordo com o Ministério da Saúde francês, foram registadas 152 altas no mesmo período, com o número de internados a ser agora de 8536.

Destes, 602 apresentam sintomas graves da infeção e estão em serviços de cuidados intensivos.

As zonas mais afetadas continuam a ser a região parisiense, juntamente com o Gran Este, Auvergne-Rhône-Alpes e Hautes-de-France.