Mundo Pandemia ultrapassa barreira dos 506 mil óbitos no mundo Por

A pandemia de covid-19 já provocou 506 818 vítimas mortais em todo o mundo, estando confirmados 10,3 milhões de casos de infeção desde dezembro.

De acordo com o balanço da agência AFP, baseado em dados oficiais, existem 5 207 900 casos de recuperados.

Os EUA continuam a ser o país mais afetado, com 126 512 óbitos em 2 612 259 casos de infeção.

Neste país, foram dadas como recuperadas 705 203 pessoas.

Seguem-se o Brasil, com 58 314 óbitos e 1 368 195 casos, o Reino Unido, com 43 730 mortes (312 654 casos), a Itália, com 34 767 mortes (240 578 casos) e a França, com 29 843 mortos (201 208 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde surgiu o vírus, contabilizou oficialmente um total de 83 531 casos, dos quais resultaram 4634 óbitos.