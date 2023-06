Nas Notícias 5 alimentos que ajudam a dormir melhor Por

Veja 5 alimentos que melhoram a qualidade do seu sono e ajudam a dormir melhor

A rotina do sono é muito importante para dias mais felizes. Por isso, muitas pessoas procuram estratégias para noites tranquilas e querem saber 5 alimentos que ajudam a dormir melhor. Você sabe quantas horas é que devemos dormir? Essa é uma das preocupações que todos devem ter.

Um estilo de vida saudável pressupõe uma boa alimentação, a prática de exercício físico mas também a qualidade do sono. Por isso, antes de dormir, alguns alimentos ajudam a ter noites mais descansadas.

Você tem dificuldades em adormecer? Acorda várias vezes por noite? Dormir mal prejudica a sua condição mental, física e cognitiva. Quem dorme mal, pode desenvolver vários problemas de saúde. Confira, por isso, vários alimentos que ajudam a dormir melhor como aconselha o Comité internacional de Médicos.

1 – Banana ajuda a dormir melhor

A banana é uma fruta rica em potássio e como tem um alto teor de vitamina B6 está comprovada como sendo uma aliada para lutar contra as insónias.

A banana pode ser consumida madura ou verde, como também pode ser crua ou cozida, inteira ou amassada.

2 – Camomila é aliada para dormir melhor

A camomila tem propriedades que se ligam aos recetores cerebrais e ajudam a dormir melhor. Faça um chá de camomila antes de deitar e aproveite para ter noites descansadas.

A camomila tem um antioxidante poderoso que ajuda a relaxar a mente. Assim, deve beber um chá de camomila uma hora antes de ir para a cama para afastar as insónias.

3 – Cereais integrais

Os cereais integrais são outro aliado fortíssimo para noites de sono tranquilas, isto porque têm propriedades que ajudam a libertar serotonina na corrente sanguínea.

A serotonina é um neurotransmissor, ou seja, a serotonina é uma mensageira que ajuda a equilibrar células do corpo e ajuda a equilibrar o seu sono, estados de ansiedade, mas também a temperatura corporal e o ritmo cardíaco.

4 – Nozes e amêndoas

As nozes e amêndoas têm propriedades que ajudam a fortalecer o seu organismo ao longo do dia mas também permitem ter boas noites de sono.

Nozes e amêndoas têm um aminoácido que é o triptofano que potencia o equilíbrio da sensação de sono para ajudar a afastar as insónias.

Por isso, coloque nozes e amêndoas na sua dieta e aproveite para dormir melhor.

5 – Espinafres

Finalmente, um dos alimentos que ajudam a melhorar o seu sono é a quantidade de espinafres que coloca no prato.

Como os espinafres têm muito magnésio, este magnésio ajuda a regular o seu sono. Quando há um défice de magnésio no corpo, as insónias podem aparecer.

Deste modo, coma espinafres sejam eles crus ou por exemplo cozinhados na sopa, que é também uma ótima opção.

Dicas que ajudam a dormir melhor

Dormir bem é fundamental e os problemas do sono preocupam cada vez mais a ciência e os especialistas dedicados ao sono.

O bem estar está intimamente ligado à forma como se dorme. Alguma vez na vida, infelizmente, todos passámos por uma noite mal dormida, com problemas do sono, acordando no dia seguinte com mau humor, sonolência e natural cansaço.

Assim, é essencial ter uma rotina de sono completa. E se quer ter um sono saudável e um descanso adequado, pode ler estas dicas que certamente darão uma ajuda preciosa.

Metade dos portugueses tem sono insatisfatório ou de má qualidade

Um estudo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP), através da sua Comissão de Trabalho de Patologia Respiratória do Sono, quis saber mais sobre os hábitos de sono dos portugueses e percebeu que 52 por cento dos inquiridos sente que raramente ou apenas às vezes dorme bem.

Por outro lado, 75 por cento dorme menos de 7 horas e 19 por cento dorme menos de 6 horas por noite.

“É fundamental refletirmos sobre o sono e sobre a sua importância. Tem de ser uma prioridade na nossa agenda. O sono é um dos pilares essenciais para a saúde física e mental”, defendem Mafalda van Zeller e Vânia Caldeira, investigadores que participaram neste estudo.

Depois, segundo este estudo, existe uma preocupação relativamente ao consumo de medicamentos e suplementos para dormir, que tem vindo a aumentar.