Comer banana atrasa o envelhecimento e rugas na pele?

Conheça os benefícios da banana e fique a saber se atrasa o envelhecimento e rugas na pele.

A banana é um dos frutos mais consumido por desportistas pois oferece diversos benefícios. Além de dar energia, a banana também evite cãibras musculares e é uma excelente fonte de equilíbrio da pressão arterial. Mas será que comer banana atrasa o envelhecimento e rugas na pele? Sim. Confira as razões e não só.

A banana é rica em vitaminas do complexo B e C e por ter várias fibras, carboidratos e potássio é excelente para a sua saúde. A somar a isso, é um fruto que cai bem de várias formas seja crua, ou cozida, verde ou mais madura.

Perante tantos benefícios, há quem questione se a banana ajuda a prevenir o envelhecimento da pele.

A banana atrasa o envelhecimento e rugas na pele?

A banana tem boas doses de vitamina C que ajuda o corpo a reunir uma presença maior de colágeno. O colágeno é uma expressão muito ouvida quando o tema é o cuidado da pele. Mas sabe o que é o colágeno?

O colágeno é uma proteína que o corpo produz de forma natural. Ele é a referência para a estrutura das células e tecidos.

Em linguagem mais comum, o colágeno funciona como a cola que une partes. O colágeno é fundamental para a pele mas também para as articulações, ossos, ligamentos, vasos sanguíneos, entre outras partes do corpo humano.

A banana ajuda por isso na formação de colágeno e retarda o envelhecimento da pele, atrasando o aparecimento de rugas. Também em caso de feridas, o consumo de banana permite uma cicatrização mais rápida.

Qual a diferença entre a banana verde e madura para a saúde?

As pessoas devem consumir a banana de acordo com as suas preferências, mas tendo sempre presente as recomendações e conselhos do médico assistente.

No caso de pessoas diabéticas, é recomendado que não consumam bananas maduras, pois têm maiores quantidades de açúcar.

Já a banana quando está verde tem fibras. Essas fibras transformam-se em açúcar à medida que a banana vai amadurecendo.

A banana madura é também uma ‘arma’ muito usada para quem sofre de prisão de ventre. A banana madura ajuda a regular o trânsito intestinal.

Por oposição, a banana verde ajuda a travar o número de evacuações do intestino. Ou seja, quem estiver com diarreia pode ter na banana verde uma forte aliada para reduzir o número de idas à casa de banho.

Quantas bananas por dia devemos comer?

As bananas são um fruto muito popular e com um valor nutricional elevado. Mas é importante que não se comam muitas bananas por dia. Deste modo, é importante colocar-se a questão. Quantas bananas por dia devemos comer?

Não existe uma tabela que diga quantas bananas por dia devemos comer. O que as organizações de saúde e nutricionistas recomendam é que a ingestão de banana seja feita de acordo com as necessidades de cada organismo.

No entanto, estima-se que consumir entre uma a três bananas por dia seja suficiente. No entanto, é fundamental incluir outras frutas e vegetais e não resumir o consumo de frutas à banana.

Banana, uma obra de arte

A banana é um dos frutos mais consumidos a nível mundial e está presente na alimentação há muitos anos.

A sua importância, curiosamente, não se resume apenas à alimentação, visto que até nas artes a banana é tida como um elemento artístico. Veja-se o caso da obra de arte “Comedian”, do artista italiano Maurizio Cattelan, em exposição na feira Art Basel, em Miami, Estados Unidos, no espaço da galeria Emmanuel Perrotin.

A obra “Comedian” consiste numa banana presa a uma parede por fita adesiva. Em 2019, esta obra de arte tornou-se ainda mais mediática depois de David Datuna ter comido uma parte desta obra.

“Ele não destruiu a obra de arte. A banana é a ideia”, afirmou Lucien Terras, diretor das relações com museus da galeria Perrotin.

Assim, dá para ter uma noção da importância que a banana tem para a alimentação, mas também no mundo das artes. De resto, há até quem já a tenha usado como forma de protesto político.