Motores Daniel Ticktum confirma favoritismo com triunfo em Macau Por

Daniel Tcktum confirmou com a vitória na corrida de qualificação o favoritismo que lhe é atribuído no 65º Grande Prémio de Macau de Fórmula 3.

O britânico da Motopark mostrou mais uma vez que a vitória conseguida em 2027 no antigo território português do extremo oriente não aconteceu por acaso.

Ticktum, piloto do Red Bull Júnior Team, liderou quase a totalidade das 10 voltas que compuseram a corrida deste sábado, impondo-se por mais de um segundo de vantagem sobre Joel Eriksson, seu companheiro de equipa na Motopark.

O também britânico Callum Illot fez o melhor arranque, mas acabaria por perder a segunda posição à quinta volta, depois de uma manobra bem conseguida por parte de Eriksson. O sueco afastou-se depois e foi-se aproximando de Ticktum mas teve que se contentar com o segundo lugar, que é uma boa posição para a corrida decisiva a disputar no domingo.

O top cinco foi completado pelo francês Sacha Fenestraz e o britânico Jake Hugues, a quem Mick Schumacher não conseguiu chegar, depois de ter realizado uma boa recuperação, ganhando três posições.

A prova foi ainda marcada por alguns acidentes, nomeadamente o do chinês Guanyou Zhou, na parte alta do Circuito da Guia, quando decorria a última volta e o piloto seguia na quinta posição. No entanto não seria este incidente a motivar a entrada do ‘safety car’ em pista, mas um cão errante, a meio da corrida.

Classificação

1º Daniel Ticktum (Dallara Volkswagen) 10 voltas

2º Joel Eriksson (Dallara Volkswagen) + 1,563s

3º Callum Illot (Dallara Volkswagen) + 3,165s

4º Sacha Fenestraz (Dallara Volkswagen) + 3,948s

5º Jake Hughes (Dallara Mercedes) + 11,098s

6º Mike Schumacher (Dallara Mercedes) + 11,878s

7º Juri Vips (Dallara Volkswagen) + 12,518s

8º Marcus Armstrong (Dallara Mercedes) + 13,713s

9º Ralf Aron (Dallara Mercedes) + 14,199s

10º Robert Schvartzman (Dallara Mercedes) + 16,535s