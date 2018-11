Motores Sophia Flöersch vai deixar o hospital de Macau Por

Sophia Flöersch, que sofreu um acidente no 65º Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 há cerca de uma semana, vai deixar o hospital do antigo território do extremo oriente.

A piloto alemã da equipa Van Amersfoort sofreu uma fratura da sétima vértebra cervical como consequência do embate na torre de fotógrafos em que o seu Dallara colidiu depois de ‘voar’ após embate noutro monolugar na aproximação à curva do Hotel Lisboa.

Flöersch foi submetida a uma intervenção cirúrgica com sucesso e durante a semana passada esteve em repouso no Hospital Conde São Januário onde foi internada desde o acidente. A possibilidade de paralisia da cintura para baixo foi descartada de imediato após ser analisado do estado da jovem Flöersch, de apenas 17 anos de idade.

Agora, através da sua página oficial, a piloto alemã fez saber que vai deixar aquela unidade clínica, pois já se encontra em condições de viajar de avião de regresso à Europa e a sua casa. “Estou mesmo muito feliz por ir rever toda a minha família e os meus amigos nos próximos dias”, declarou Sophia nas redes sociais.