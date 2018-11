Motores “Vou voltar” promete Sophia Flörsch Por

Sophia Flörsch, que domingo sofreu um acidente no 65º Grande Prémio de Macau de Fórmula 3, utilizou as redes sociais para prometer que irá regressar à competição assim que o seu estado permitir.

A piloto alemã da equipa Van Amersfoort, sofreu uma fratura na sétima vértebra da coluna vertebral como consequência e foi submetida esta segunda-feira a uma intervenção cirúrgica com sucesso no Hospital Conde S. Januário em Macau, onde está internada desde então.

Sophia, que está agora em convalescença declarou na sua conta no Instagram que se sente melhor e que mantém a esperança num regresso às pistas: “Fui submetida a uma operação que demorou umas boas 11 horas. Espero que agora tudo corra melhor. Devo permanecer mais alguns dias em Macau até que possa ser transportada (para a Europa). Tenho de agradecer a todos os meus fãs pelas mensagens de apoio que comecei a ler. Isso motiva-me bastante a ajuda-me a ter coragem”.

“Os meus pensamentos vão para todos os envolvidos no acidente. Espero que estejam todos bem. Há gente muito simpática neste local, da qual me vou recordar. Obrigado pelas palavras encorajadores e amáveis durante os longos minutos que estive dentro do carro. Um grande obrigado também ao serviço hospitalar de Macau pelo seu tratamento amigável e profissional”, sublinha ainda Flörsch.

A piloto alemã termina o seu ‘post’ pleno de otimismo manifestado esperança no seu futuro no automobilismo, ao mesmo tempo que enaltece a segurança do seu monolugar de Fórmula 3, que lhe terá salvado a vida: “Eu estarei de volta… a Dallara criou um chassis muito sólido”.