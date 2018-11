Motores Farfus vence corrida de qualificação dos GT em Macau Por

Augusto Farfus venceu a corrida de qualificação da Taça do Mundo de GT em Macau, disputada este sábado no antigo território português do extremo oriente.

O piloto brasileiro da BMW partirá da ‘pole positon’ para a corrida de domingo, depois de uma prova onde conseguiu levar a melhor sobre um trio de Mercedes, formado por Rafaelle Marciello, Maro Engel e Edoardo Mortara.

Parte do êxito de Farfus jogou-se na largada, como é habitual em Macau. Depois manteve a trajetória exterior da primeira curva lado a lado com Marciello, que arrancara da primeira posição, e conseguiu tirar partido da maior velocidade de ponta do seu BMW M6 GT3 para assumir a liderança.

Marciello teve que se contentar com a segunda posição, depois de também ter arrancado bem face a Mortara, que se teve de contentar com o quarto posto, à frente do melhor Porsche, que tal como na qualificação foi Earl Bamber. Já Laurens Vanthoor acabou com o seu 911 GT3 RS contra os rails da segunda curva do Circuito da Guia.

Classificação

1º Augusto Farfus (BMW) 12 voltas

2º Raffaele Marciello (Mercedes) + 3,812s

3º Maro Engel (Mercedes) + 5,022s

4º Edoardo Mortara (Mercedes) + 5,706s

5º Earl Bamber (Porsche) + 6,296s

6º Robin Frijns (Audi) + 13,102s

7º Christopher Haase (Audi) + 13,652s

8º Dries Vanthoor (Audi) + 14,232s

9º Mathieu Jaminet (Porsche) + 21,393s

10º Alexandre Imperatori (Nissan) + 25,067s