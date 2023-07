Euromilhões Conheça a chave do Euromilhões de 7 de julho de 2023 Por

Veja o resultado do sorteio número 054/2023 do Euromilhões deste dia 7 de julho de 2023. Fique com a chave do Euromilhões.

A chave do Euromilhões de hoje foi já sorteada, nesta sexta-feira dia 7 de julho de 2023. Veja os números e as estrelas do Euromilhões.

Em jogo no Euromilhões, nesta sexta-feira, está um jackpot de 63 milhões de euros, depois de na terça-feira ninguém ter colocado a mão no primeiro prémio.

Veja por isso a combinação vencedora do Euromilhões de hoje, depois de realizado o sorteio número 054/2023 do Euromilhões, o concurso dos concursos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Chave do Euromilhões de 7 de julho de 2023

A chave do Euromilhões sorteada na noite desta sexta-feira determinou os números 2, 11, 12, 19 e 38 e as estrelas 4 e 8.

As chaves publicadas pelo PT Jornal são reproduzidas após consulta de diferentes canais oficiais.

Ainda assim, como o leitor deve saber, esta informação publicada em última hora não dispensa a consulta dessas mesmas plataformas oficiais, para confirmação de eventuais prémios. No caso de Portugal, poderá fazê-lo no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Em Portugal, os prémios atribuídos de valor superior a 5000 euros (Euromilhões, M1lhão e todos os restantes) estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.

Além disso, se tiver boletins passados do Euromilhões e ainda não confirmou as chaves vencedoras, consulte no PT Jornal todas as chaves do Euromilhões.