Os canos estão entupidos? Fique com dicas práticas para desentupir o ralo da banheira

Mais tarde ou mais cedo, com maiores ou menores cuidados, os canos acabam por dar problemas. Um dos maiores é o entupimento, que leva as pessoas a procurar soluções. Fique por isso com dicas práticas para desentupir o ralo da banheira.

Estratégias para desentupir o ralo da banheira

Existem algumas formas para desentupir o ralo da banheira. São dicas simples e práticas e até muito comuns para limpar o sistema de drenagem de águas. Isto acontece porque é natural que se possam acumular cabelos, detritos e todo o tipo de sujidade.

Uma das primeiras estratégias é lançar água a ferver pelo ralo da banheira. A água quente ajudar a desentupir o ralo nos casos em que restos de sabonete ou gel de banho acabam por ficar acumulados.

Basicamente, é só aquecer água e quando estiver a ferver coloque no ralo. Tenha cuidado para não se queimar.

Bicarbonato de sódio e vinagre ajuda a desentupir o ralo da banheira?

Para ajudar a desentupir o ralo da banheira há quem opte por usar bicarbonato de sódio e vinagre. Mas será que o bicarbonato de sódio e vinagre é uma boa solução? Sim. Mais do que colocar produtos químicos que aparecem à venda e que podem danificar os canos, nada melhor do que opções mais naturais.

Comece por lançar um pouco de bicarbonato de sódio no ralo. Deixe o produto atuar entre 10 a 20 minutos. Posteriormente, atire pelo ralo um pouco de vinagre e fique atento ao barulho. Se ouvir aquele típico som de efervescência, os canos estão a ficar desobstruídos.

Porém, se mesmo assim não ficar com o problema resolvido, lance água a ferver.

Desentupir o ralo da banheira manualmente é boa prática?

No sentido de desentupir o ralo da banheira há quem opte por tentar realizar a tarefa manualmente. Como tal, é importante ter umas luvas calçadas nas mãos para protegê-las.

E depois tente então remover os detritos e sujidade que estão no ralo ou nos canos. Comece por desaparafusar a proteção do ralo. Mas não se esqueça de ter cuidado. Evite colocar os dedos em pontos sensíveis, sob pena de se magoar.

Desentupidor de borracha sim ou não?

Inventado pelo norte-americano John S. Hawley, o desentupidor de borracha tem quase 150 anos e continua a ser uma das soluções mais práticas para desentupir canos através da sucção que é provocada com os movimentos para cima e para baixo que são feitos através do cabo.

Usar refrigerantes dá para desentupir os canos?

Entre as soluções e dicas acabam por surgir sempre mitos e lendas. Um desses mitos diz respeito à solução para desentupir canos com base em refrigerantes. Já ouviu falar? Algumas pessoas compram refrigerantes e atiram pelo cano para tentarem desobstruir.

Mas isso não resulta. Cientificamente não está provado que os compostos dos refrigerantes tenham propriedades para desentupir canos.

O que fazer para evitar que o ralo da banheira volte a entupir?

Ainda que não existam soluções mágicas é sempre possível adotar comportamentos para evitar que o ralo fique entupido.

Existem proteções plásticas que impedem a entrada de detritos ou cabelos pelo ralo. No fundo, são opções que permite reduzir a passagem de elementos mais sólidos, por assim dizer, e deixam escorrer a água do banho.

Não se meta em trabalhos se vir que a coisa não fica resolvida

É também essencial avisar que as pessoas devem reconhecer que, em determinadas situações, nenhuma das soluções podem não resultar quando o problema é mais complexo. Aí, o melhor é mesmo chamar um profissional.

Contacte um canalizador que ajudar a resolver o problema. Tem mais experiência e saberá lidar com o problema.

Comece por tentar solucionar você a questão. Mas se vir que não fica resolvida, não insista com produtos que não sabe as consequências que podem provocar, por exemplo. Por isso, recorra a uma ajuda especializada.

E tenha especial atenção se tem produtos químicos em casa para o ajudar a desentupir canos. Certifique-se de que não ficam ao alcance das crianças e evite problemas de saúde.