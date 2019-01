Mundo Condutor acusa positivo em todas as drogas testadas pela polícia Por

Um condutor foi detido, na madrugada de terça-feira, depois de acusar positivo em todas as drogas testadas pela polícia de Ibiza, Espanha.

Ainda que não tenha acusado álcool, o condutor foi sujeito a testes para perceber se estava a conduzir sob o efeito de drogas.

Os agentes de autoridade acabaram surpreendidos com o resultado que deu positivo em todas as drogas que procuram detetar.

De acordo com a imprensa espanhola, o condutor seguia ao volante sob efeito de cocaína, metanfetaminas, opiáceos, canábis e anfetaminas.

Além do teste que se revelou positivo, as autoridades apreenderam várias substâncias ilegais que o condutor transportava no veículo.

Segundo o jornal ‘El País’, a lei espanhola prevê que quem for apanhado a conduzir sob efeito de todas as drogas detetáveis incorre num processo crime que pode valer uma pena de prisão de três a seis meses.

Além disso, o condutor incorre numa pena de multa que pode ir até aos mil euros e a retirada de seis pontos na carta de condução.