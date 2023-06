Nas Notícias Como saber se um veículo tem os quilómetros alterados? Por

Saiba o que deve fazer para ver se um veículo tem os quilómetros alterados

É sempre um desafio comprar um veículo que não é novo. Por isso, muitas pessoas querem saber quais as características dos veículos e fazem várias perguntas. O grande receio é ser enganado. Se vai comprar um carro, esteja atento e entenda como saber se um veículo tem os quilómetros alterados.

Não faltam relatos de concessionárias ou oficinas que alteram os quilómetros e esse é um medo de quem vai comprar um veículo que não é novo.

Deste modo, é importante estar atento durante o processo de compra e venda. Esse é um momento que gera desconfianças, em muitos casos. Assim, saiba se um veículo teve os quilómetros alterados.

Para começar, o primeiro passo para evitar as burlas é pedir a certidão das inspeções feitas ao automóvel. A certidão do automóvel funciona como o ‘cartão de identidade’ do veículo. Este documento está no Instituto da Mobilidade dos Transportes.

A certidão ajuda a saber se os quilómetros foram alterados

O pedido de certidão pode ser feito online no site do Instituto da Mobilidade e Transportes e custa 27 euros. Se fizer o pedido num balcão, o custo sobe para 30 euros.

Além do mais, a certidão ajuda na avaliação que o condutor faz do veículo. Com esta certidão dá para calcular os quilómetros que o veículo fez.

Um veículo faz entre 15 a 20 mil quilómetros em média, anualmente.

Como é evidente, alguns veículos fazem mais quilómetros. Por outro lado, existem outros veículos que fazem menos quilómetros. No fundo, é uma média generalizada que se faz.

A Inspeção Periódica Obrigatória (IPO) é obrigatória por lei. Quem não faz a inspeção aos veículos pode ter uma coima para pagar. Assim, é importante saber onde e quando deve fazer a inspeção periódica dos veículos.

A inspeção periódica obrigatória permite perceber muitas coisas sobre os carros. Uma delas é saber se os quilómetros de um veículo foram alterados.

Todavia, só poderá saber se os quilómetros foram alterados em veículos nacionais. No caso de veículos estrangeiros esta não é uma alternativa válida. Mas fique tranquilo que há maneiras de descobrir.

Como saber se os quilómetros foram alterados num veículo importado?

No caso de um veículo estrangeiro para se saber se tem os quilómetros alterados você precisa do código VIN. O código VIN é o número de identificação do veículo e está no Documento Único Automóvel.

Quem importa carros sabe que existem alguns sites onde é possível fazer pesquisas para saber se os quilómetros de um veículo foram alterados.

VIN-INFO;

AutoDNA.

Depois, é preciso ter noção de que os veículos novos não estão obrigados a ir à inspeção nos primeiros anos e nada impede que exista uma alteração dos quilómetros.

Um test-drive dá para saber se os quilómetros foram alterados?

Algumas pessoas questionam se fazer um test-drive ajuda a perceber se os quilómetros foram alterados. A resposta é sim.

Evidentemente, você não terá plena certeza ao conduzir se os quilómetros foram alterados, mas terá uma noção do eventual desgaste do veículo.

É fundamental que o condutor teste a travagem e a velocidade dentro das margens da lei previstas. Preste também atenção à mecânica do veículo.

Os pedais revelam se um veículo teve os quilómetros alterados?

A somar a isso, outra dica importante para saber se um veículo teve os quilómetros alterados é olhar para o estado de conservação dos pedais.

No caso de os pedais estarem desgastados, você consegue perceber se os quilómetros indicados correspondem à realidade.

Por outro lado, o mesmo argumento deve ser usado para prestar atenção à caixa de velocidades ou até aos bancos do veículo.

Os possíveis compradores devem também olhar para o capot e para a pintura dos veículo. No entanto, é sabido que o carro poderá estar a brilhar e ter os quilómetros alterados. Mas esta é uma dica que deve sempre estar presente. Existem erosões do tempo que não são fáceis de contrariar.

Em todo o caso, para evitar ser enganado e comprar um veículo com quilómetros alterados deve fazer uma avaliação com um mecânico.

Leve o veículo a uma oficina que confie. Se não tem uma oficina de confiança, saiba como escolher um bom mecânico.

Há garantia quando se compra um carro usado?

Quando alguém compra veículos novos sabe que existe a chamada garantia. A garantia é dada pela marca ou pelo vendedor e é concedida ao ao comprador. Mas, há garantia no caso das vendas entre particulares?

Deste modo, seja você um vendedor ou comprador de um veículo, é importante ser transparente e não um enganador.

Em jeito de conclusão, paute a sua conduta pela honestidade e evite problemas futuros.