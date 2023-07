Nas Notícias Cervejeiros de Portugal lançam campanha de prevenção rodoviária dedicada a trotinetas Por

Campanha de prevenção rodoviária para trotinetas conta com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e a Prevenção Rodoviária Portuguesa. Ação tem ainda o apoio da Bolt, GNR, Novamente e PSP.

Os Cervejeiros de Portugal apresentaram hoje uma campanha de segurança rodoviária com o objetivo de promover o uso responsável de trotinetas.

Ao mesmo tempo, a ação visa apelar a uma condução segura cumprindo as regras de segurança e de trânsito, e sem ingestão de bebidas alcoólicas quando associadas à sua condução.

Campanha da Cervejeiros de Portugal

As trotinetas são um meio de transporte de importância crescente nas nossas cidades e a campanha dos Cervejeiros de Portugal vai decorrer durante o mês de julho nas redes sociais e, ao mesmo tempo, em mupis digitais em Lisboa e no Porto.

A iniciativa conta então com o apoio de parceiros institucionais de referência:

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR)

Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP)

GNR

PSP

Bolt

Associação Novamente

Ativa durante o mês de julho, será mantida em agosto e setembro através do apoio institucional da Câmara Municipal de Lisboa e da Câmara Municipal do Porto.

Objetivo da campanha

A sessão de lançamento da campanha decorreu hoje, 12 de julho, em Lisboa, e contou com a presença da secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, e dos parceiros institucionais e apoiantes da campanha.

“O enfoque desta campanha não são as trotinetas, são as pessoas e os seus comportamentos sempre que decidem conduzir um veículo. O respeito pelas regras de trânsito, pelo cumprimento do código da estrada e a consciencialização de que existem escolhas individuais que interferem na sua segurança e na dos outros. Os Cervejeiros de Portugal representam um setor económico constituído por empresas responsáveis. E possuem uma mensagem de responsabilidade social clara: Se for conduzir, beba apenas bebidas sem álcool”, refere o presidente dos Cervejeiros de Portugal, Rui Lopes Ferreira.

Por outro lado, para Alain Areal, diretor-geral da PRP, um dos parceiros institucionais, “o crescimento da utilização de trotinetas tem tido como consequência o aumento da sinistralidade”.

Além disso, o responsável da PRP, instituição de utilidade pública sem fins lucrativos, destaca que o comportamento humano está presente em mais de 96% dos acidentes.

Nesse sentido, sustenta, “é crucial promover comportamentos seguros nos utilizadores das trotinetas, sensibilizando-os para os principais fatores de risco de acidente, de forma a reduzir a sinistralidade grave. É o contributo e mérito desta campanha”.

A PRP disponibilizou também no seu site um conjunto de conselhos a seguir por quem conduz trotinetas.

Sobre os Cervejeiros de Portugal

Criada há 37 anos, a Cervejeiros de Portugal é uma associação de setor, sem fins lucrativos. Representa as empresas que, em território nacional, exerçam a indústria da produção e/ou enchimento de cerveja.

Os Cervejeiros de Portugal têm como principais objetivos ser a voz da Indústria Cervejeira Nacional em Portugal junto da União Europeia. Ao mesmo tempo, junto de organizações internacionais, procuram apoiar política e legislativamente o setor em todas as suas vertentes.

Ao mesmo tempo, visa incrementar e fortalecer a produção sustentada de cerveja. Por outro lado, procura garantir à Indústria Cervejeira Portuguesa o direito de ser competitiva e inovadora. Além disso, visa promover a responsabilidade do setor em relação ao Consumo Responsável, Ambiente, Segurança Alimentar, Saúde & Nutrição e Comunicação Comercial.