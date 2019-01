Apresentações/Novidades Toyota e PSA aprofundam parceria Por

O Grupo PSA e a Toyota abriram um novo capítulo na sua parceria a longo prazo na Europa. O construtor francês será fornecedor da marca japonesa para os comerciais do segmento C-Van.

No âmbito da colaboração entre os dois construtores, a Toyota vai adquirir 100% das ações da ‘joint-venture’ TPCA na República Checa e mantém a produção atual para ambas as empresas.

A partir do final deste ano a PSA (Peugeot/Citroën/DS/Opel/Vauxhall) alargará a gama de veículos comerciais ligeiros produzidos para a Toyota Motor Europe (TME) e comercializados na Europa sob a marca Toyota, com uma C-Van a produzir na fábrica de Vigo, em Espanha.

A PSA e a TME iniciaram a sua colaboração na área dos veículos comerciais ligeiros em 2012, com o Toyota PROACE, produzido na fábrica PSA de Hordain (França). O objetivo desta colaboração é que ambas as empresas tirem proveito dos benefícios do desenvolvimento e da produção partilhada para oferecer Veículos Comerciais Ligeiros Compactos e Médios na Europa.

A Toyota irá participar nos custos de desenvolvimento e de industrialização da próxima geração de veículos comerciais ligeiros. E a partir de janeiro de 2021 o construtor japonês vai adquirir a totalidade das ações da fábrica da TPCA em Kolín, na República Checa. Uma unidade que produz modelos compactos do segmento A1, como o Peugeot 108, o Citroën C1 e o Toyota Aygo.

O acordo de ‘joint-venture’ assinado em 2002 entre a PSA e a TMC integra uma cláusula que permite a cada um dos parceiros rever a sua participação em termos de capital. A fábrica irá, assim, tornar-se numa subsidiária da TME, juntando-se às sete outras unidades de produção que o grupo japonês tem na Europa. A fábrica de Kolín continuará a produzir a atual geração de modelos compactos do segmento A para os dois construtores.