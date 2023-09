Novo radar na EN14 apanha veículo a velocidade que nem consegue atingir

Um radar na EN14, colocado há poucas semanas na cidade da Maia, apanhou um Land Rover a 195km/h. Ora, o veículo, que tem 23 anos, nem sequer atinge essa velocidade.

Um radar de velocidade colocado há poucas semanas na cidade da Maia, no distrito do Porto, detetou um veículo a alta velocidade, história que teria pouco de original se não se conjugassem alguns fatores.

Em primeiro lugar, a condutora do veículo garante que a ocorrência é falsa, já que nunca seguiu a essa velocidade naquela estrada nacional, numa zona perigosa, mesmo à entrada da cidade da Maia, onde se pode circular a 70km/h, no máximo.

Em segundo lugar, o automóvel, um Land Rover Freelander, com 23 anos, nunca poderia atingir os 195km/h.

De acordo com o jornal Maia Hoje, que conta a história, o veículo tem matrícula de 2000 e tem como velocidade máxima 16km/h.

Em declarações ao mesmo jornal, a condutora revela que vai contestar a multa, que classifica de “um absurdo”. O episódio ocorreu no dia 8 de setembro.

Novos radares de velocidade

No dia 1 de setembro, foram colocados vários radares de velocidade em diversos pontos do país, um dos quais no centro da cidade da Maia, na Estrada Nacional 14.

O objetivo destes radares é medir a velocidade média entre diferentes pontos das vias onde estão colocados.