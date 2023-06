Nas Notícias Quais os erros mais comuns que se cometem no ginásio? Por

Veja quais são os erros mais comuns que se cometem no ginásio e evite problemas de saúde

A prática de exercício físico é importante, mas é fundamental que as pessoas tenham gastos energéticos rentáveis. Deste modo, fique a conhecer os erros mais comuns que se cometem no ginásio.

Quem quer ficar em boa forma sabe que vai precisar de muita força de vontade. Mas é importante não estabelecer metas para cumprir tudo de uma só vez. Você precisa de ter critério para que os resultados sejam visíveis.

Inscrição em ginásios longe de casa ou do emprego

Um dos erros mais comuns que as pessoas cometem nos ginásios começa logo no momento da inscrição.

Sabia que deve estar inscrito num espaço próximo de casa ou do seu local de trabalho? Muitas pessoas acabam por se inscrever em ginásios mais distantes. Só que, depois de um dia de trabalho ou mesmo quando é hora de despertar para um novo dia, deixam-se tomar pelo cansaço e pela preguiça.

Contudo, se o ginásio for perto de casa ou do seu local de trabalho, como está mesmo ali ao lado, você acabará por ir mais vezes.

Não ter um plano é dos erros mais comuns que se cometem nos ginásios

Além deste, uma dos erros mais comuns é não ter um plano. Algumas pessoas acreditam que conseguem obter resultados com exercícios feitos de forma isola ou por sua livre iniciativa.

Acima de tudo, você deve ter noção de que é bom ter ajuda especializada. Peça apoio no ginásio aos monitores ou mesmo a outras pessoas que estejam inscritas, até porque as suas passagens pelas salas do ginásio acabarão por ser mais atrativas.

Por outro lado, ter a ajuda de monitores é essencial para corrigir eventuais más posturas e lesões que daí possam acontecer.

Não ignore os aquecimentos

A somar a isto existe um outro erro muito comum nos ginásios. Existem pessoas que não gostam de aquecer. Basicamente, chegam ao ginásio, equipam-se e começam logo a fazer exercícios.

Só que isso está errado. Um bom aquecimento dos músculos é ótimo para uma maximização dos resultados que pode obter e você não deve subestimar o aquecimento.

Com o propósito de eliminar erros comuns no ginásio é tempo de lhe falar de uma outra situação que ocorre muitas vezes. E que não deveria.

Alimente-se antes e depois do treino

Antes do treino e depois do treino você deve estar bem alimentado. E quando se diz bem alimentado não quer dizer que deve comer uma prato de comida.

Você sabia que não deve ir em jejum para os exercícios que faz no ginásio? Lembre-se que o seu corpo vai ter gastos energéticos. Assim, é essencial ter alimentos no seu corpo que possam funcionar como combustível para um treino intenso.

No fundo, não deve comer demasiado, mas deve comer algo de acordo com os gastos energéticos a que estará sujeito. A alimentação é importantíssima em várias áreas da sua saúde e da sua aparência estética.

Se tiver dúvidas, recorra a ajuda especializada junto da Associação Portuguesa de Nutrição.

Não faça intervalos longos entre exercícios

Outra recomendação muito válida está no hiato entre exercícios. Você não deve ter intervalos muito grandes entre os exercícios.

Algumas pessoas gostam de tirar fotos ou fazer vídeos para as redes sociais, ou até estão na conversa com outros frequentadores do ginásio e acabam por esticar o intervalo entre exercícios. Esse é outro dos erros muito comuns nos ginásios. E com isso poderá abrir espaço a algumas lesões como por exemplo as contraturas.

Treina sempre igual? Esse é um dos erros mais comuns no ginásio

Entre os erros comuns que se cometem no ginásio é a realização de exercícios repetitivos em todas as ocasiões que se vai ao ginásio.

Por isso é que o acompanhamento e ter um plano é fundamental. O corpo cria habituação e não irá maximizar os resultados, não rentabilizando o tempo que gasta nas idas ao ginásio, se fizer sempre os mesmos exercícios.

Tenha sempre água por perto no ginásio

Anteriormente neste artigo deixamos a recomendação para uma boa alimentação antes e depois do treino e agora é tempo de lhe falar em hidratação.

É impensável ir ao ginásio e não levar uma garrafa de água. A menos que o seu ginásio ofereça água em recipientes próprios no local, deve levar sempre uma garrafa de água.

A hidratação é fundamental para a sua saúde e para ver os resultados dos exercícios melhorados. Lembre-se que há uma grande perda de hidratação durante os exercícios. Por isso, deve ir repondo os seus níveis de hidratação.

Finalmente, um dos erros mais comuns que se cometem nos ginásios é no fim dos exercícios. Quando termina a sua ‘jornada’ você já só pensa em tomar um banho e saborear a vida? Tenha calma.

Não se esqueça de fazer alongamentos durante alguns minutos. Os alongamentos são fundamentais para evitar problemas de saúde no futuro. Além disso, estes deixam o seu corpo preparado para os próximos desafios.

Os suplementos fazem milagres?

Ainda no que toca à frequência de ginásios é importante destacar que as pessoas devem ter cuidados com aquilo que tomam.

Não se deixe iludir pelos eventuais resultados imediatos que os suplementos possam gerar. Nunca tome suplementos sempre uma recomendação médica ou especializada.

Você deve ter noção de que os suplementos visam suprir debilidades nutricionais. Assim, não deve tomar nada também em exagero.

Para se ter um corpo perfeito é necessário trabalhá-lo e isso demora tempo. Claro que há resultados que aparecem mais rapidamente que outros. Mas nunca confie em soluções milagrosas e rápidas.

Opte por frequentar um ginásio para cuidar do corpo e da mente. Encare a sua jornada como algo positivo para aprender e conhecer melhor o seu corpo.

A somar a isso, tenha sempre períodos de descanso entre cada treino e faça treinos sempre em segurança. Não utilize máquinas sem critério.