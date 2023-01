Nas Notícias Como escolher um bom mecânico? Por

As visitas ao mecânico costumam ser dispendiosas para a carteira dos proprietários dos veículos, sobretudo para aqueles que não fazem avaliações regulares do estado e condições do automóvel.

E quem é dono de um veículo acaba por ter de visitar o mecânico alguma, ou algumas, vezes durante a ‘vida’ do veículo. Ou porque tem um problema de motor, ou é a suspensão que está a dar problemas, ou existe um barulho no veículo, travões gastos, pneus, bateria descarregada, enfim, todo um conjunto de problemas que acabam por inevitavelmente aparecer e que carecem de uma solução.

Quando um veículo avaria, o dono fica com uma ‘dor de cabeça’ extra, desde logo, porque fica sem o seu meio de transporte, e, por outro lado, porque terá de arcar com consequências financeiras, salvo nos casos em que a visita ao mecânico seja na sequência de um acidente do qual se comprove que não é o responsável.

Então, quando o veículo precisa de ir a um mecânico é necessário saber em quem confiar. Fique com estas dicas e na hora de escolher um profissional para cuidar do seu automóvel tenha isto em consideração.

O barato sai caro, por vezes

A primeira grande recomendação é não se limitar a fazer a comparação do preço. Diz o ditado que, por vezes, o “barato sai caro”. Deve escolher um mecânico de acordo não apenas pelo preço da sua mão de obra, mas saber a qualidade do seu serviço.

Não deixe que a sua decisão seja tomada de uma forma condicionada pelo dinheiro. Procure informações sobre uma oficina de mecânica junto de conhecidos ou de gente que você confie e que possa já ter recorrido ao local.

Antes de colocar as chaves do seu veículo nas mãos de um mecânico procure também perceber o tipo de problema que o veículo tem e saber se o mecânico é indicado para essa situação. É que existem oficiais que se especializam mais em determinadas situações do que em outras, embora em quase todas encontre profissionais com conhecimentos para os diferentes tipos de avaria ou problema.

Veja com os seus próprios olhos a oficina

Quando vai a uma oficina há determinados pormenores que devem merecer a sua atenção. Uma oficina é um local de trabalho e, como tal, não tem de estar impecavelmente limpa. Existe sempre sujidade. Mas veja o tipo de veículos que está para reparar, atente no modo como tudo está, se de forma confusa ou dentro de uma certa organização.

Além disso, é importante verificar a forma como os mecânicos se tratam. Há gritos? Confusão? Isso pode ser revelador de desorganização no trabalho.

Pelo contrário, se tudo lhe parecer dentro das normais dinâmicas de trabalho de um mecânico, é um sinal de que pode confiar.

Esteja atento à reputação da oficina

Hoje em dia tudo está ao alcance de um clique. Muitas oficiais gostam de de promover os seus serviços e acabam por colocar informação sobre formações que os seus profissionais têm e até mesmo clientes com os seus testemunhos.

Aproveite isso para ajustar a sua escolha sobre qual a oficina onde deseja deixar o seu veículo.

Frequente oficinas autorizadas

Os donos de automóveis novos acabam por ter revisões nas marcas dos veículos, de forma a que a garantia tenha efeito. Porém, com o passar dos anos, acabam por optar por outras oficiais para realizarem manutenções e verificações de qualquer problema.

Não é apenas na marca que você encontra profissionais com capacidade e profissionalismo para lidar com os problemas do seu veículo. Deste modo, muitas oficiais são denominadas de autorizadas.

Isto é, estas oficiais acabam por ter os seus profissionais autorizados a realizar manutenção de acordo com protocolos de determinadas marcas.

Os mecânicos destas oficiais têm formação contínua e isso é uma garantia de qualidade para quem quer o seu veículo bem cuidado.

Mesmo quando os automóveis estão dentro da garantia, as ações de verificação feitas em oficinas autorizadas não deixam cair a cobertura da garantia. Em todo o caso, é sempre importante consultar o vendedor do veículo para saber se pode ou não recorrer aos serviços de determinada oficina sem perder a validade da garantia.

Comece com coisas simples

Antes de escolher a oficina para o seu veículo comece por frequentar o local para a reparação ou troca de componentes simples como óleo, filtros, uma lâmpada.

Estabeleça uma relação de confiança com os funcionários da oficina.

Faça perguntas, peça orçamento

Perceber de carros não é para todos, dado que é algo que requer pesquisa, formação e vontade de aprender sempre as novidades que chegam ao mercado e os novos componentes.

Atualmente, um mecânico é alguém especializado e que não pode parar no tempo, sob pena de ficar no caminho.

Deste modo, procure conversar com o mecânico antes de lhe deixar o veículo. Além disso, peça orçamento a respeito do problema que o leva à oficina.

Consulte também a tabela de preços e não se esqueça de perguntar se a oficina dá garantia pelo trabalho realizado.