A 55+ desafia estereótipos ao invadir as ruas de Lisboa com a máxima "Envelhecer não é sorte. É talento"

Portugal tem 3.9 milhões de pessoas com mais de 55 anos

A 55+, entidade de economia social que capacita, empodera e integra socialmente pessoas com mais de 55 anos, trouxe para as ruas uma brigada de membros da entidade que lutam pelo princípio “Envelhecer não é sorte. É talento”, onde desmistificam algumas ideias enraizadas na sociedade com o compromisso de mostrar que a idade não impõe limites nem talento.

Portugal tem 3.9 milhões de pessoas com mais de 55 anos. Embora muitos vejam a idade como um obstáculo, a 55+ vê como uma oportunidade para promover o talento e a experiência entre gerações, de forma a manter as pessoas ativas e saudáveis e a promover a sua integração na sociedade.

Os cartazes da iniciativa encontram-se espalhados pela cidade de Lisboa, de forma disruptiva, com o intuito de desmistificar algumas ideias enraizadas na sociedade, provocando as pessoas a refletir sobre a longevidade e a manutenção do respeito pela vida ativa dos indivíduos com mais de 55 anos.

Foram afixados nas ruas pela Brigada 55+, composta por diversos especialistas voluntários com mais de 55 anos, nesta iniciativa de guerrilha.

A 55+ quer envolver a comunidade numa ação irreverente e acredita no impacto que promover esta mensagem de que “Envelhecer não é sorte. É talento” pode gerar, inclusive e especialmente nos mais novos.

“Nos dias de hoje, é quase um feito conseguir envelhecer de uma forma plena e saudável. Continuarmos ativos e sentirmo-nos úteis em sociedade é uma grande ajuda para que isso aconteça. Acreditamos que envelhecer não é sorte, é talento e que juntos podemos influenciar a forma como envelhecemos, porque afinal de contas, “o talento não tem idade.”, explica Elena Duran, fundadora e diretora da 55+.