Hoje é dia 21 de junho, o dia mais longo do ano

A 21 de junho assinala-se o solstício de verão, no hemisfério norte. Esta metade de planeta vive hoje o dia mais longo e a noite mais curta do ano.

No hemisfério sul, assinala-se o solstício de inverno, com o efeito inverso, pois hoje é o dia mais curto e a noite mais longa do ano.

O solstício ocorre quando o Sol, no meu movimento aparente na esfera celeste, atinge a maior declinação em relação à latitude.

Devido a essa declinação do sol, o dia é mais longo e a noite mais curta num hemisfério (norte, neste caso), acontecendo o inverso no outro.

Foi neste dia que, no ano de 1662, o padre António Vieira foi intimado a depor perante o Tribunal da Inquisição, dando origem à ‘Resposta aos 25 Capítulos’ da acusação.

A 21 de junho de 1813, o exército aliado comandado por Arthur Wellesley derrotou as forças de José Bonaparte, o irmão mais velho de Napoleão Bonaparte, na Batalha de Vitória, em Espanha, com esta batalha a contribuir para o fim da Guerra Peninsular.

Já no século XX, foi neste dia, em 1919, que o almirante Ludwig von Reuter mandou afundar a frota alemã em Scapa Flow, com os nove marinheiros mortos a serem as últimas vítimas da I Guerra Mundial.

Em Portugal, a PIDE prendeu Mário Soares e Salgado Zenha (entre outros), a 21 de junho de 1947.

Já este século, foi neste dia, em 2011, que tomou posse o XIX Governo Constitucional, com Passos Coelho como primeiro-ministro.

Nasceram neste dia os Papas Martinho I (598) e Leão IX (1002), Maria Francisca de Saboia (1646), Rainha de Portugal (1646), Johann Christoph Friedrich Bach (1732), compositor alemão, Machado de Assis (1839), escritor brasileiro, Jean-Paul Sartre (1905), filósofo francês, Michel Platini (1955), ex-futebolista e dirigente desportivo francês, Edward Snowden (1983), denunciante norte-americano, e Lana Del Rey (1985), cantora norte-americana.

Morreram neste dia Eduardo III (1377), Rei de Inglaterra, Nicolau Maquiavel (n. 1312), historiador e cientista político italiano, Nobunaga Oda (1582), general japonês, e Teixeira Lopes (1942), escultor português.