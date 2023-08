Euromilhões Chave do Euromilhões: dia 8 de agosto de 2023 Por

Confira a chave do Euromilhões desta terça-feira, dia 8 de agosto de 2023, depois de realizado o sorteio 063/2023.

A chave do Euromilhões foi já sorteada, revelando os cinco números e duas estrelas que valem esta terça-feira um jackpot de 26 milhões de euros.

O sorteio desta terça-feira diz respeito ao concurso número 063/2023.

Milhões de apostadores tentaram a sua sorte no Euromilhões e agora precisam de confirmar os números e as estrelas.

No sorteio desta terça-feira foram sorteados os números 8, 9, 33, 35 e 40, acompanhados pelas estrelas 3 e 6.

Confirme sempre as chaves do Euromilhões

De recordar que o PT Jornal publica os números do Euromilhões em última hora. Ainda assim, o leitor deve sempre confirmar as combinações sorteadas nas plataformas oficiais. Deve fazer essa confirmação, por exemplo, na área de resultados do Euromilhões do site da Santa Casa da Misericórdia.

Poderá também, se assim quiser, consultar o histórico com todos os números do Euromilhões já sorteados ao longo dos anos.