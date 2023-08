Mundo Truques simples e caseiros para acabar com formigas em casa Por

Veja algumas dicas e truques caseiros que ajudam a acabar com formigas em casa

As formigas costumam invadir as casas sobretudo nos meses mais quentes do ano. Qualquer alimento doce é uma tentação para elas, mas qualquer produto que não fique no frigorífico ou na arca congeladora, se já estiver aberto, pode ser alvo da cobiça das formigas. Por muito bem selado que esteja um produto, a dimensão das formigas permite-lhes chegar aos locais mais apertados. Por isso, fique com truques simples e caseiros para acabar com formigas em casa.

Cascas de limão e laranja para acabar com formigas em casa

Se você não gosta de usar inseticidas para acabar com as formigas em casa há uma solução muito eficaz e simples com recurso a cascas de limão e laranja.

Coloque cascas de limão, laranja ou até cravo-da-índia nos potes onde tem doçaria ou outros produtos e verá que as formigas vão fugir.

Borrifar vinagre para o chão

Outro produto comum em qualquer cozinha que é fundamental no combate às formigas é o vinagre.

Depois de limpar, borrife vinagre branco no chão que as formigas não vão gostar nada, como também não vão gostar de sumo de limão.

Sumo de limão é aliado contra as formigas em casa

Passe sumo de limão nas janelas ou zonas que permitem passagens para o exterior e verá como as formigas deixam de fazer caminho por aí.

Tudo porque as formigas não gostam dos odores que a fruta cítrica espalha pelos ambientes.

Borra de café é um truque comum

Um truque muito simples para afastar formigas é a borra de café. Coloque-a em zonas com buracos ou rachadelas.

Entre as soluções que não contaminam o ambiente para os humanos mas tornam tudo mais desagradável às formigas estão o cravo e a canela.

Cravo e canela são boa solução para acabar com formigas em casa?

Prepare um pote ou algum recipiente carregado com cravos e deixe-o aberto. Embora não as mate, esta solução afasta as formigas dos locais mais ‘doces’ de sua casa ou com alimentos.

Entre as dicas e truques simples e caseiros para afastar as formigas de casa há quem recorra a vaselina, sobretudo quando há animais no lar.

De modo a afastar as formigas, há quem opte por colocar vaselina ao redor dos recipientes onde é colocada a comida dos animais domésticos.

Importa salientar ainda, por outro lado, que há quem opte por colocar pimenta também, mas essa é uma solução que acarreta mais riscos. É que no caso de alguma criança ou animal chegar perto e colocar a boca, pode gerar-se uma reação desagradável.

Cuidado onde deixa alimentos

Todas as dicas e truques para acabar com formigas são bem-vindos mas as pessoas também têm de se acautelar. Por isso, é importante que não deixe alimentos espalhados pela casa.

É fundamental também que não deixe ficar a louça na pia durante muito tempo, sob pena de estar a convidar as formigas para aparecerem.

Nos meses de maior calor, as formigas também gostam de atacar restos de alimentos que você, mesmo sem notar, deixa cair no sofá ou até em outros espaços da casa.

Manter a casa limpa é essencial para impedir a visita das formigas. Por isso, um dos locais que maior limpeza deve ter é o sofá. Quer saber como ter o sofá limpo sem gastar muito dinheiro? Fique com algumas dicas úteis e práticas.

Faça a limpeza de forma frequente e tenha uma casa limpo, cheirosa e livre de formigas para usufruir com a família e amigos.

Há novas espécies de formigas detetadas em Portugal Continental

As formigas habitam o planeta há muito tempo e já foram motivo de estudo científico. Em Portugal, por exemplo, uma investigação verificou, há cerca de dez anos, novas espécies de formigas.

Uma investigadora do Politécnico de Beja realizou um trabalho académico, que tinha como objetivo perceber o impacto nas formigas do cultivo de olivais na região do Baixo Alentejo.

A investigadora detetou 16 géneros e 34 espécies, duas das quais nunca antes detetadas em Portugal Continental: a ‘Strongylognathus caeciliae’ e a ‘Temnothorax tyndalei’.

Guarda dinheiro em casa? Cuidado com as formigas

As formigas renovam-se e aparecem sempre novos alvos a cada ano. Um desses alvos pode muito bem ser o dinheiro.

Se você guarda dinheiro em casa, tome cuidado porque este pode ser alvo de ataque das formigas.

Em tempos, uma chinesa que fazia da casa o seu banco viu grande parte da sua fortuna destruída pelas formigas. As pequenas trabalhadoras corroeram cerca de 10 mil euros, dos 50 mil que estavam guardados.

As formigas atacaram a fortuna da mulher que morava em Foshan, na província de Guangdong, na China.

Mantenha sempre a casa limpa

Por isso, convém tomar sempre cuidado para não apanhar surpresas desagradáveis com as formigas.

Fique sempre atento às previsões meteorológicas também, já que as formigas costumam fazer ‘das suas’ sobretudo nos meses de maior calor.

Manter a casa limpa ajudará a afastar as formigas. É certo que estas podem aparecer na mesma, mas a limpeza funciona como uma barreira extra e fundamental.

Lembre-se que existem produtos no mercado que podem ajudar a solucionar o problema das formigas mas o seu custo poderá não lhe ser tão cómodo e os efeitos secundários que geram no ambiente podem também não ser tão naturais como os truques caseiros mencionados ao longo deste artigo.