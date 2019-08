Hoje é dia 9 de agosto, nasce Piaget, o biólogo que revolucionou o conceito de educar Por

O cientista suíço Jean Piaget revolucionou o modo de encarar a educação das crianças, provando que estas não pensam como os adultos e constroem o próprio conhecimento. Piaget nasceu a 9 de agosto e é recordado hoje.

Jean Piaget nasceu em Neuchâtel, na Suíça, a 9 de agosto de 1896, e foi um dos mais importantes pensadores do século XX, sobretudo no campo da educação e pedagogia. Piaget foi biólogo e dedicou a vida a submeter à observação científica o processo de aquisição de conhecimento por parte do ser humano – em especial, a criança.

Formou-se em Biologia na Universidade de Neuchâtel, onde concluiu o doutoramento, mas dedicou-se à Psicologia, Epistemologia e à Educação. Deu aulas de Psicologia na Universidade de Genebra, entre os anos de 1929 e 1954, tornando-se mundialmente famoso pela sua revolução epistemológica.

Desenvolveu uma abordagem interdisciplinar para a investigação epistemológica e fundou a Epistemologia Genética, teoria do conhecimento que se baseia na génese psicológica do pensamento humano.

Segundo esta teoria, o pensamento infantil passa por quatro fases, desde o nascimento até o início da adolescência, quando a capacidade plena de raciocínio é atingida.

A obra de Jean Piaget também contribuiu de forma decisiva para a ciência da computação. Ao longo da sua vida, escreveu mais de 50 livros e centenas de artigos. Foi galardoado por diversas vezes, em todo o mundo, destacando-se o título ‘honoris causa’ concedido pela Universidade de Harvard – antiga instituição de ensino superior dos Estados Unidos.

Piaget viria a morrer em Genebra, a 16 de setembro de 1980. Hoje, no dia do seu nascimento, recorda-se um homem que revolucionou o conceito de educar.

