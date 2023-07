Euromilhões Números do Euromilhões de sexta-feira dia 14 de julho de 2023 Por

Confira os números e estrelas que formam a chave do Euromilhões de hoje, sexta-feira, dia 14 de julho de 2023

A chave do Euromilhões de hoje, sexta-feira, dia 14 de julho de 2023, foi sorteada há minutos. Hoje, o sorteio dos sorteios da Santa Casa tem em concurso um jackpot de 17 milhões de euros.

Na passada terça-feira, registaram-se dois boletins vencedores no estrangeiro, pelo que o jackpot volta agora ao prémio base de 17 milhões de euros.

E há poucos minutos rodou a tômbola do Euromilhões, determinando uma chave que abre um cofre com muitos euros.

Chave do Euromilhões desta sexta-feira, dia 14 de julho

Os números do Euromilhões são 5, 8, 29, 35 e 48, acompanhados pelas estrelas 5 e 6.

As chaves do Euromilhões publicadas pelo PT Jornal são reproduzidas após consulta de diferentes canais oficiais.

Assim, esta informação em última hora não dispensa a consulta dessas mesmas plataformas oficiais, por parte dos apostadores.

Cabe aos apostadores confirmar a chave sorteada e eventuais prémios do Euromilhões atribuídos. Podem fazê-lo no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Além disso, se tiver boletins passados do Euromilhões e ainda não confirmou as chaves vencedoras, consulte no PT Jornal todas as chaves do Euromilhões.