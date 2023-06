Nas Notícias O que devemos saber para carregar um carro elétrico em casa? Por

Saiba os detalhes que deve ter em atenção para carregar um carro elétrico em casa

Os diferentes governos incentivam cada vez mais a compra de carros elétricos. Em Portugal, o Estado tem vários desses incentivos, entre os quais, a dedução de IVA a 100 por cento. Se está a pensar comprar um veículo elétrico existem detalhes que deve acautelar para carregar o carro elétrico em casa. Saiba de forma clara como carregar um carro elétrico em casa.

As pessoas que estão a pensar avançar para a compra de carros elétricos ainda têm dúvidas, o que é natural. Será que é preciso instalar algum dispositivo para carregar o carro em casa? Que cuidados devemos ter?

Em primeiro lugar, as pessoas devem ter noção do tipo de habitação que têm.

Como pode carregar o carro elétrico quem mora num apartamento?

Quem mora num apartamento tem de acautelar se existem tomadas para carregamentos de carros elétricos. Se existirem, é essencial perceber onde estão essas tomadas e carregar o veículo.

Em alternativa, no caso de garagens individuais, estas podem ter pontos de eletricidade que estão ligadas diretamente ao quadro elétrico do apartamento do proprietário do imóvel. Aí, a tarefa fica facilitada.

Contudo, se não existir um ponto elétrico ligado ao seu quadro elétrico poderá colocar um cabo desde uma tomada de sua casa até ao veículo.

Porém, nesta situação, o condómino não deve criar qualquer dificuldade aos vizinhos com o cabo. Ou seja, imagine que o cabo fica na frente da janela do vizinho do andar inferior. Convém evitar esse tipo de situação.

Se nenhuma das anteriores alternativas for possível, o condómino deve perceber se existe alguma tomada de uso comum.

Nesse caso, deverá pedir autorização à administração do condomínio. E diga-se que, em alguns casos, as administrações dos condomínios aplicam taxas ou mensalidades que ajudam a suportar os custos de eletricidade associados aos carregamentos de veículos elétricos.

Além disso, se desejar instalar algum tipo de tomada de carregamento elétrico em espaços comuns do edifício deve pedir autorização à administração do condomínio.

O condomínio é obrigado a autorizar a instalação de um ponto para carregar carros elétricos?

É fundamental também perceber o que diz a lei relativamente à instalação de pontos de carregamento de veículos elétricos.

O Decreto-Lei n.º 39/2010 estabelece que a administração do condomínio poderá travar a instalação, se já existir um ponto de carregamento de veículos elétricos.

Além disso, a administração do condomínio pode travar a instalação se, no prazo de 90 dias, estiver prevista uma instalação deste tipo de pontos de carregamento para uso comum.

A lei determina ainda que o condomínio poderá impedir a instalação de um ponto de carregamento de veículos elétricos se a arquitetura do edifício sofrer alterações ou se, por outro lado, a segurança dos moradores estiver em risco.

É possível carregar veículos elétricos através de uma extensão?

No que ao carregamento de veículos elétricos de moradores de apartamentos há quem opte por colocar uma extensão elétrica.

Todavia, é importante salientar que se a extensão elétrica passar por espaços comuns do prédio, como é natural que isso aconteça, qualquer proprietário de uma fração no edifício poderá lançar uma oposição. Nesse caso, o carregamento de veículos elétricos através de uma extensão elétrica desde um apartamento para o exterior não é solução.

Posso carregar o veículo elétrico numa tomada convencional?

Por seu lado, quem reside numa moradia tem a tarefa mais facilitada, aparentemente, dado que não precisa de pedir qualquer tipo de autorização.

E depois existe a dúvida relativamente ao tipo de tomada à qual se deve recorrer para carregar o carro elétrico.

É de salientar que qualquer tomada convencional permite o carregamento de veículos elétricos. Contudo, certifique-se que a tomada tem uma ligação à Terra através do fio Terra e que não esteja em mau estado.

A tecnologia de carregamento dos veículos elétricos está cada vez mais apurada e até existem carregadores com sensores de aquecimento, que impedem que a temperatura aumente demasiado durante o carregamento. Tudo tendo por objetivo a segurança.

No que ao carregamento propriamente diz respeito, os donos de veículos elétricos devem ter em consideração o modelo do veículo e a bateria. Contudo, é natural que o carregamento demore entre 6 a 8 horas para qualquer coisa como 100 quilómetros de autonomia.

Para que a fatura não seja muito elevada não se esqueça de avaliar o contrato de eletricidade que tem com o seu fornecedor e entenda qual é a opção horária melhor para as suas necessidades.

Se desejar alterar a opção horária contratualizada, não se esqueça de fazer uma simulação junto do seu fornecedor. No caso da EDP, a empresa disponibiliza essa ferramenta aqui.