IVA em eletricidade para carregar carros elétricos vai poder ser deduzido a 100%

O IVA da despesa com eletricidade para o carregamento de carros elétricos e híbridos vai poder ser deduzido a 100 por cento em 2020, segundo a proposta preliminar do Orçamento do Estado a que a Lusa teve acesso.

De acordo com a alteração ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) proposta, “as despesas respeitantes a eletricidade utilizada em viaturas elétricas ou híbridas ‘plug-in’” passam a poder ser deduzidas.

Segundo adiantou fonte do Governo à agência Lusa será possível uma dedução de 100 por cento com o intuito de “apoiar o crescimento da mobilidade elétrica”.

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) foi aprovada no sábado, numa reunião do Conselho de Ministros que durou quase 10 horas, e será hoje entregue pelo executivo minoritário socialista na Assembleia da República (AR). O documento começará a ser debatido em plenário, na generalidade, nos dias 09 e 10 de janeiro, estando a votação final global prevista para 06 de fevereiro.