Saiba os motivos que provocam as variações do preço dos combustíveis na sua carteira

Quando os combustíveis sobem as pessoas ficam preocupadas, já que isso representa uma despesa maior para encher o tanque do veículo. Mas, afinal, o que provoca as variações do preço dos combustíveis? Fique esclarecido neste artigo.

As oscilações dos preços dos combustíveis são uma constante e praticamente são uma rotina já aceite pelos portugueses. O que muita gente não sabe são as razões que explicam estas constantes variações do preço dos combustíveis.

A maior razão está na importação de crude, o petróleo em bruto. Portugal tem de importar esta matéria, uma vez que não a produz. Só depois é que o crude é refinado já no nosso país.

Quer isto dizer que os países que produzem o crude é que estabelecem a cotação do crude. Também convém levar em conta que qualquer instabilidade nos países produtores de petróleo faz com que o preço da matéria-prima aumente.

Igualmente com peso nas variações do preço dos combustíveis está a moeda que é usada para a compra do crude.

A moeda usada em Portugal é o euro. Mas os países produtores de petróleo negoceiam em dólares. Deste modo, é preciso fazer o câmbio da moeda e geralmente o dólar vale mais que o euro no mercado de capitais. Se o euro estiver a valer mais que o dólar, então é possível comprar mais produto

As taxas de câmbio e de juro também têm forte peso no preço dos combustíveis. Os países que importam crude não conseguem controlar, por si só, estas variações no mercado internacional.

Quanto muito, apenas medidas tomadas em grupo pela União Europeia, por exemplo.

O que é o barril de Brent?

O barril de Brent é a referência internacional usada na compra e venda de petróleo e que define o preço dos combustíveis.

Um barril Brent de petróleo possui sensivelmente 159 litros. A sua cotação oscila no mercado internacional durante 24 horas.

No fundo, trata-se do preço que se paga pelo crude. Mas não se iluda e não vá logo ao posto de combustível, se ouvir nas notícias que o barril de Brent desceu.

É que o preço dos combustíveis sofre variações semanais e o preço da semana em curso reflete os preços praticados na semana anterior nos mercados internacionais.

Os biocombustíveis também pesam nas variações do preço dos combustíveis?

O mundo enfrenta desafios quanto ao seu presente e futuro e várias têm sido as normas mundiais para um ambiente mais verde.

No caso dos combustíveis existe a preocupação de tornar os veículos cada vez menos poluentes. Por isso, há vários anos que passou a ser obrigatória a introdução de biocombustíveis.

Os biocombustíveis melhoram as emissões de gases com efeito de estufa, mas acabam por encarecer mais o preço a pagar pelos combustíveis.

Por outro lado, convém também não esquecer que há despesas inerentes aos combustíveis que são os consumidores que pagam.

Assim, transporte dos combustíveis (Frete) pesa na fatura final do preço a pagar, mas também o armazenamento, a distribuição e a comercialização.

Importa destacar ainda que no que respeita à comercialização está ainda definida uma margem de lucro que as gasolineiras têm direito a ter pela venda de combustíveis.

Quais os impostos que fazem variar os preços dos combustíveis?

Na fatura a pagar pelos combustíveis não pode ser esquecido o valor dos impostos a cobrar. O Estado aplica o chamado Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) e uma verba de IVA.

No intervalo (01/01/2023 e 13/06/2023) definido aquando da redação deste artigo, a consulta do site da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) revelou que o Preço de Referência a pagar pelo combustível seria de 1,460 euros.

Assim, perante as variações de preço dos combustíveis, é natural que muita gente pesquise todas as semanas no site da Direção-Geral de Energia e Geologia onde vão estar os combustíveis mais baratos. É que ali é possível saber, por região, quais são os postos com preços mais baixos.

É fundamental reter ainda que as políticas europeias vão apertar no sentido de se apostar cada vez mais numa mobilidade sustentável.

Com isto, as políticas europeias acabarão por tentar penalizar os veículos mais poluentes que circulam nas estradas. Os países da zona euro, seguindo políticas internacionais e grupos de estudo do ambiente, vão procurar cada vez mais um desincentivo na utilização de veículos poluentes.

A este respeito, recorde-se, que as Nações Unidas têm um programa para o Meio Ambiente que tentará, em 2030, que a produção de combustíveis sejam mais amiga do ambiente.

Ainda assim, num dos seus relatórios vaticinou-se que a produção de carvão excederá em 150 por cento o nível considerado compatível com o objetivo de limitar o aumento da temperatura global a 2ºC em relação aos níveis da era pré-industrial.