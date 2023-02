Nas Notícias Contrato de eletricidade. O que é a opção horária e qual a melhor para mim? Por

As despesas dos consumidores são sempre muitas e por isso há quem procure ajustar gastos por forma a que o orçamento não fique curto. E um desses ajustes costuma acontecer em muitas famílias no consumo de eletricidade.

Em muitos casos, os consumidores optam por ter equipamentos desligados quando não estão a usar, evitando, por exemplo, o Standby. Mas existem outras formas de poupar nos consumos e uma delas é a chamada alteração dos ciclos de faturação de acordo com a opção horário.

Por certo, já terá ouvido falar em bi-horário ou tri-horário. Mas sabe o que é? Sabe qual a melhor opção para si? Vamos procurar ajudar a selecionar a opção que melhor se ajusta a si com dicas valiosas.

Desde logo é necessário perceber que se para alguns consumidores a tarifa bi-horário é mais vantajosa, para outros pode não ser. Tudo depende quer da potência contratualizada com o fornecedor de energia e dos hábitos de consumo.

E a explicação é muito simples. Que diferença positiva faz no orçamento se uma família tem uma tarifa bi-horária mas nos períodos de vazio (onde há menos consumos tipicamente como durante a noite) não usam essa possibilidade?

Então, antes de optar por qualquer das fórmulas de opção horária é importante conhecer os seus hábitos de consumo. E veja também as últimas 12 faturas para compreender em que períodos é que consome mais energia.

Para tal, deve perceber o que são as expressões de vazio, ponta e cheia. São elas que guiam os fornecedores de energia elétrica e os consumidores quando dão as chamadas leituras, sobretudo nos contadores mais antigos, visto que os mais recentes já permitem essa leitura remota por parte do fornecedor.

Vazio: As horas de vazio são as horas onde gastar eletricidade sai mais barato. Geralmente, isso acontece nos períodos noturnos e fins de semana.

Cheia: As horas de cheia são horas onde o consumo de eletricidade é cobrado a um preço intermédio.

Ponta: As horas de ponta são aquelas em que sai mais caro o seu consumo de eletricidade.

Depois é importante saber que quem determina que quer passar para uma tarifa, seja bi-horária, tri-horária ou a simples tem de permanecer durante algum período nesse mesmo mercado. Geralmente, durante um ano.

Você não pode andar a mudar de tarifa constantemente. E para alterar basta entrar em contacto com o seu fornecedor de energia elétrica seja a EDP ou outro.

Qual opção horária melhor para mim?

A melhor opção horária depende dos seus hábitos de consumo. É importante saber qual é o seu horário de consumo preferencial, caso contrário, sem essa perceção, não será fácil chegar a uma conclusão.

Se você está todo o dia em casa com eletrodomésticos ligados, se coloca a máquina de lavar a roupa e secar frequentemente durante o dia, passar para o bi-horário só seria vantajoso se você fizesse a lavagem das roupas, por exemplo, à noite. Tem de perceber se consegue e se isso não lhe irá afetar ciclos de sono. A si e aos vizinhos. Evite problemas.

Antes de optar por mudar o ciclo horário há quem faça uma simulação junto do seu fornecedor. No caso da EDP, a empresa disponibiliza essa ferramenta aqui.

A opção simples é boa para quem tem consumos repartidos ao longo do dia e depois das 22 horas tem uma quebra de consumo de eletricidade.

Para quem tem consumos grandes entre as 22 e as 8 horas, então o ciclo bi-horário é interessante, sobretudo se nesse período o consumo for geralmente maior em 40 por cento do que no resto do dia.

A tarifa tri-horária é boa para quem nada consume entre as 9 e as 10h30 e entre as 18h e as 20h30. Nesses períodos, é cobrada uma tarifa mais elevada se consumir energia elétrica.

Agora com estes dados, o importante é que você conheça os seus hábitos de consumo e a potência contratada e veja se vale a pena, ou não, passar para um dos três ciclos horários indicados: Simples; bi-horária ou tri-horária.