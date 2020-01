Motores Carlos Sainz reforça liderança com triunfo na sétima etapa do Rali Dakar Por

Carlos Sainz reforçou a liderança da classificação dos automóveis do 42º Rali Dakar ao vencer hoje a sétima etapa da prova, que ligou Riade a Wadi Al Dawasir.

O espanhol da X-Raid Mini ganhou mais três minutos ao seu mais sério opositor, Nasser Al-Attiyah, da Toyota, na tirada de 741 quilómetros que incluía uma especial de 546 quilómetros.

Na primeira parte do percurso cronometrado Al-Attiyah e o saudita Yasir Seaidan dominaram os acontecimentos, mas a meio do trajeto Sainz assumiu a liderança e manteve-a até final. Como resultado o espanhol passou a ter 10 minutos de vantagem sobre o piloto do Qatar na classificação geral.

Stéphane Peterhansel, que se tinha imposto na tirada de sexta-feira, teve de ‘abrir’ a estrada, e como consequência não conseguiu acompanhar o andamento dos dois primeiros, sendo terceiro a 2m53s de Carlos Sainz. Ainda assim uma boa tirada e boa navegação por parte de Paulo Fiúza, sendo que a dupla luso-francesa da X-Raid mantém naturalmente a terceira posição da classificação geral.

Bernhard Ten Brinke gastou apenas mais cinco segundos que Peterhansel e, juntamente com outro homem da Toyota, Yazeed Al-Rajhi, completou o top cinco da etapa, onde Fernando Alonso foi o sexto mais rápido, a menos de oito minutos de Sainz, seguindo na 15ª posição.

Classificação após a 7ª etapa

1º Carlos Sainz/Lucas Cruz (Buggy Mini) 27h49m14s

2º Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota) + 10m00s

3º Stephane Peterhansel/Paulo Fiúza (Buggy Mini) + 19m13s

4º Yazeed Al-Rajhi/Konstantin Zhiltsov (Toyota) + 44m24s

5º Orlando Terranova/Bernardo Graue (Mini) + 55m58s

6º Giniel de Villiers/Alex Haro (Toyota) + 1h05m58s

7º Bernhard Ten Brinke/Tom Colsoul (Toyota) + 1h15m56s

8º Mathieu Serradori/Fabien Lurquin (Century) + 1h21m57s

9º Yasir Seaidan/Kuzmich Alexy (Mini + 2h13m53s

10º Wei Han/Min Liao (Geely) + 3h08m30s