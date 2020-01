Motores Nasser Al-Attiyah já pensa no ‘Dakar’ de 2021 Por

Nasser Al-Attiyah pode ter perdido a 42ª edição do Rali Dakar para Carlos Sainz, mas já está a pensar na do próximo ano.

O piloto do Qatar quer a desforra naquela que será a segunda ‘visita’ da prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial à Arábia Saudita.

Al-Attiyah e o seu navegador Mathieu Baumel conseguiram este ano a segunda posição um triunfo em etapas – na última tirada entre Harad e Qiddiyah – para a Toyota, sendo o 13º ano em que pelo menos se impõem num dia do ‘Dakar’.

“Estou orgulhoso, porque fizemos um bom trabalho para terminarmos em segundo, mesmo se o nosso objetivo principal era ganhar. Tivemos demasiados problemas com os pneus no começo da prova, e encontro nisso uma das razões desta derrota”, considerou o vencedor do ‘Dakar’ de 2019.

E Nasser Al-Attiyah salientou ainda: “Cometemos dois ou três erros durante o rali, e depois tivemos muitos furos. Mas ainda assim estou contente. E também satisfeito por se correr nesta região. Estarei de regresso no próximo ano para ganhar. Neste faltou-nos um pouco de sorte”.