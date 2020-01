Motociclismo Joan Barreda vence no começo da segunda semana de ‘Dakar’ Por

Joan Barreda Bort conseguiu hoje a sua primeira vitória neste 42º Rali Dakar, no decorrer da sétima etapa, tristemente marcada pela morte de Paulo Gonçalves.

O espanhol da Honda foi o mais rápido nos 546 quilómetros de especial que integrava a tirada que ligou Riade, a capital da Arábia Saudita, a Wadi Al Dawasir.

Barreda Bort bateu por 2m54s o austríaco Matthias Walkner e o argentino Luciano Benavides por 3m35s.

Apesar de ter sido apenas quarto na tirada, a 3m29s do vencedor, Ricky Brabec manteve a liderança do rali, agora com mais de 24 minutos de vantagem sobre Pablo Quintanilla, que foi apenas sétimo na tirada de hoje.

Já o vencedor do ‘Dakar’ de 2019, Toby Price, ‘caiu’ de terceiro para 11º, depois de ter perdido uma hora e 30 minutos na etapa deste domingo. O que promove José Ignacio Cornejo ao terceiro posto, à frente de Bareda Bort, sendo que o azar do australiano faz com que Matthias Walkner seja agora o melhor representante da KTM, na quinta posição.

Sem o malogrado Paulo Gonçalves à chega o melhor piloto português foi Mário Patrão, que realizou o 28º tempo, seguindo na 37ª posição da classificação geral, onde António Maio continua a ser o melhor colocado, no 29º posto, depois de hoje ter sido 33º na etapa.

Fausto Mota foi 36º na etapa e na ‘geral’ ocupa a 34ª posição.

Classificação após a 7ª etapa

1º Ricky Brabec (Honda) 28h25m01s

2º Pablo Quintanilla (Husqvarna) + 24m48s

3º José Ignacio Cornejo (Honda) + 27m01s

4º Joan Barreda Bort (Honda) + 29m29s

5º Matthias Walkner (KTM) + 33m04s

6º Luciano Benavides (KTM) + 38m58s

7º Skyler Howes (Husqvarna) + 1h15m02s

8º Adrien Metge (Sherco) + 1h39m36s

9º Stefan Svitko (KTM) + 1h07m49s

10º Andrew Short (Husqvarna) + 1h40m49s