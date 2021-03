Desporto Benfica triunfa na visita ao Belenenses SAD Por

O Benfica venceu esta noite o Belenenses SAD, por 0-3, em jogo realizado no Estádio do Jamor, em Oeiras, a contar para a 22.ª jornada da I Liga.

Depois de uma primeira parte sem golos, Seferovic ‘bisou’, aos 55 e 58 minutos, com Lucas Veríssimo a dilatar a vantagem aos 65, estreando-se a marcar com a camisola encarnada.

O triunfo deixa o Benfica, quarto classificado, com 45 pontos, a 13 do líder Sporting. Os encarnados seguem com um ponto de atraso para o SC Braga, terceiro e que só joga amanhã, recebendo o Vitória.