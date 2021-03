Nas Notícias Mulher de António Costa recorda luta contra o cancro Por

Fernanda Tadeu, esposa de António Costa, deixou um testemunho sobre a batalha contra o cancro no pulmão, no Dia Internacional da Mulher.

Bastante reservada quanto a declarações públicas, a antiga educadora de infância e professora esteve hoje no ‘Dois às 10’, na TVI, para falar sobre um drama que atinge muitas mulheres.

“Eu tive um tumor num pulmão, que teve de ser tirado”, contou Fernanda Tadeu, recordando o cancro que lhe foi diagnosticado em 2019.

“Correu tudo bem, felizmente não se expandiu. Foi tirado e a minha vida voltou ao normal, deixei de ter esse problema. Agora, estou 100 por cento saudável. Deixou de ser um problema”, garantiu.

No Dia Internacional da Mulher, Fernanda frisou que “a luta não acaba”, pois mantém-se a “desigualdade de género”. “A luta tem que continuar enquanto houver mulheres que ganham menos fazendo o mesmo trabalho que os homens, enquanto não conseguem chegar aos postos de chefia tendo todas as aptidões dos homens”.

A mulher de António Costa abriu também o coração para falar da família, assumindo que não se consegue “entender” com o primeiro-ministro na questão dos professores. Em 2008, quanto Costa era o ‘número dois’ do PS, Fernanda Tadeu foi uma das presenças mais notadas numa manifestação dos professores contra algumas políticas do Governo.

“Nessa altura tivemos acesas discussões sobre o tema, nunca nos entendemos. Acho que até hoje não nos entendemos”, reconheceu.

“Sempre achei que podia dizer exatamente o que penso. Não tenho nada que me refreia. Eu estou nos bastidores, mas estou atenta. Sei tudo o que se passa. Lá em casa, muitas vezes há situações que eu não concordo”, acrescentou Fernanda Tadeu.

Falando ainda na família, a mulher de António Costa abordou o momento “horrível” em que os filhos saíram de casa: “Ter aqueles quartos vazios… Também foi por isso que saímos da casa de Sintra. Ninguém nos prepara para isso, mas aprendi a viver com isso”.